Co má společného šipkařský zázrak Luke Littler (17) s Cristianem Ronaldem (39)? Možné paralely mezi dvěma na první pohled velmi odlišnými světy vidí René Meulensteen (60). V exkluzivním rozhovoru pro Tribal Football a Livesport Zprávy zároveň bývalý asistent Sira Alexe Fergusona spekuluje o Portugalcově budoucnosti, kterou nevidí v Manchesteru United.

Ronaldo, který se v roce 2021 vrátil do Manchesteru United po 12 letech v Realu Madrid, je znovu spojován s návratem na Old Trafford. Meulensteen však naděje fanoušků Red Devils poslal k ledu. "Cristiano Ronaldo zpět do Manchesteru United? Myslím, že tato loď už odplula. Spekuluje se o tom kvůli jeho vztahu s Rúbenem Amorimem a je to zajímavá myšlenka, ale nemyslím si, že by k tomu došlo," odpověděl upřímně.

Ronaldo má za sebou dva roky v saúdskoarabské Pro League. Jeho přestup do Al Nassru stále vyvolává otázku, zda hvězdný Portugalec na Blízkém východě nemarní svůj potenciál. Před přesunem na Blízký východ si totiž mohl vybírat z mnoha klubů z celého světa.

Meulensteen na to má jasný názor. "Cristiano mohl klidně ještě dva roky hrát v Evropě, ale myslím si, že chtěl do týmu, který měl velkou šanci vyhrát Ligu mistrů. Prodali mu myšlenku odejít do Saúdské Arábie a propagovat tam fotbal, je ambasadorem ligy a následovali ho další hráči," uvedl.

"Rozšířil svou značku i do jiné části světa a přesto si udržel místo v portugalské reprezentaci, dokonce chce hrát na mistrovství světa 2026. Pokud by se vrátil do špičkového klubu v Evropě, možná by už nenastupoval pravidelně v každém zápase a to nechce. Chce hrát, dávat góly a překonat hranici tisíce branek. To je teď jeho hlavní motivace," dodal Meulensteen.

Spekulovalo se i o hollywoodském Wrexhamu, který nyní hraje v League One. "Cristiano do Wrexhamu? Ve fotbale se může stát cokoli. Zvažoval by, zda by tam mohl být úspěšný a dávalo mu to smysl. Je to zajímavá myšlenka a díky jeho vlivu na sociálních sítích by to mohlo dávat smysl, že se přes majitele klubu Ryana Reynoldse protáhne do Hollywoodu a vkročí do světa filmu a celebrit. Kdo ví, třeba z něj nakonec bude další James Bond. Pokud chce jít touhle cestou, pak z hlediska Wrexhamu směle do toho."

Littler jako Ronaldo

Teď však z trošku jiného soudku. Jakou má portugalská hvězda spojitost s šipkařským šampionem? Littler tento týden vyhrál Grand Slam of Darts v pouhých 17 letech a nizozemský trenér věří, že je mezi nimi vzhledem k obrovskému úspěchu v mladém věku určitá podobnost.

"Vidím mezi Littlerem a mladým Cristianem určitou paralelu. Oba mají přirozený talent, ale také odhodlání být v tak mladém věku nejlepší na světě. Když se podíváte na Littlera, jak hází šipky od tří let, připomíná mi to Ronaldovo odhodlání v dětství a jeho vášeň stát se nejlepším v historii. Pro Cristiana byl fotbal jeho hlavní prioritou a Littler hraje šipky se stejnou lehkostí a radostí. Proto se mu tak daří," překvapil Nizozemec zajímavým přirovnáním.