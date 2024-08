Vinícius do Saúdské Arábie? Hvězda Realu by mohla odejít, za pět let by si vydělala miliardu eur

Brazilský útočník Vinícius (24) z Realu Madrid je údajně otevřený nabídce ze Saúdské Arábie, která je ve výši více než jedné miliardy eur. V pondělí to uvedly zdroje blízké hráči pro agenturu Reuters.

Viníciuse oslovili představitelé saúdského Veřejného investičního fondu (PIF), aby zjistili, zda-li by měl zájem o přestup do Saudi Pro League. Kontrakt by byl pětiletý a ročně by znamenal kolem 200 milionů eur za sezonu plus bonusy.

Součástí balíčku by byla i samostatná desetiletá smlouva, na jejímž základě by se stal ambasadorem mistrovství světa ve fotbale v roce 2034, které by se mělo v zemi konat. O těchto podmínkách a finančních částkách se ale teprve bude jednat.

Ačkoli oficiální nabídka ještě nebyla předložena, Vinícius tento krok neodmítl a dal PIF svolení k oslovení Realu Madrid. Přestože je sám fotbalista ve španělské metropoli šťastný a spokojený, domnívá se, že nabídku takového charakteru je třeba pečlivě prostudovat.

Jiný zdroj blízký hráči uvedl, že Real neprojevil o jednání o přestupu žádný zájem, a zdůraznil hráčovu výkupní klauzuli ve výši jedné miliardy eur. Real Madrid ani PIF na žádosti o komentář nereagovaly.

Saúdskoarabské království, které by si moc přálo být bráno za fotbalovou velmoc, oznámilo projekt investic do sportovních klubů a jejich privatizace, v jehož rámci PIF převezme 75 % kapitálu čtyř hlavních klubů v zemi: Al Ahlí, Al Ittihadu, Al Hilálu a Al Nassru.

Největší saúdský přestup uskutečnil před rokem nejúspěšnější klub v zemi – Al Hilál – který utratil 90 milionů eur za útočníka Neymara z Paris St Germain. Po Karimu Benzemovi v Al Ittihadu a Cristianu Ronaldovi v Al Nassru se PIF snažila přesvědčit k příchodu francouzského kapitána Kyliana Mbappého. Útočník však lukrativní nabídku odmítl a v červnu místo toho přestoupil do Realu Madrid.

Má se za to, že nabídka za Vinícia je podobná právě té Mbappého. Brazilec by se připojil k Al Ahlí a spojil by se s bývalými hvězdami Premier League Riyadem Mahrezem a Robertem Firminem.

Vinícius, který má po prodloužení smlouvy v roce 2022 smlouvu do roku 2027, je kandidátem na zisk Zlatého míče pro nejlepšího hráče světa poté, co v minulé sezoně pomohl Realu k zisku double v Lize mistrů a La Lize.