Odešel jsem ve správný čas. Real Madrid je nejlepší tým na světě, říká zpětně Benzema

Svůj poslední zápas v dresu Realu Madrid odehrál 4. června 2023. Karim Benzema (36) po více než roce prohlásil, že odchod ze španělského klubu byl správným a dobře načasovaným krokem. "Když se ohlížím zpět, cítím se šťastný. Real Madrid je nejlepší tým na světě, vždycky bude na vrcholu," uvedl francouzský forvard.

Benzema se s fanoušky Los Blancos rozloučil domácím zápasem proti Bilbau, v němž vstřelil gól z penalty a zařídil remízu 1:1. Francouzský fotbalista pak ve španělské metropoli ukončil neuvěřitelnou část své kariéry.

V dresu tamního giganta získal mimo jiné čtyři tituly v La Lize, tři trofeje ve Španělském poháru a pět v Lize mistrů. Nejlepším obdobím rodáka z Lyonu byla sezona 2022/23, během níž nastřílel 44 gólů ve 46 zápasech, v roce 2022 dokonce získal Zlatý míč.

Rozhodnutí odejít z Madridu bylo překvapivé, ale zároveň bylo přijato v rámci klubové strategie pro hráče starší 30 let. Šestatřicetiletý útočník zamířil do saúdské Pro League, kde návlékl dres týmu Al Ittihad. Přestože se tamnímu týmu nepodařilo obhájit ligový titul, Benzema rozhodně nelituje, že Bílý balet opustil.

"Hráči přicházejí a odcházejí. Tak to v Realu chodí, to se vždycky stane. Byl to správný okamžik odejít, ohlížím se zpět a cítím se šťastný. Real Madrid je nejlepší tým na světě, vždycky bude na vrcholu," citoval útočníka slova deník Marca.

Benzema se s 354 přesnými zásahy v 648 zápasech za španělský velkoklub ve všech soutěžích řadí na druhé místo v klubové tabulce střelců, před ním je už pouze jeho bývalý spoluhráč a dnes už konkurent ze saúdskoarabské ligy Cristiano Ronaldo (451 gólů).