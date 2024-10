AC Milán si poradil s Udinese a jde na třetí místo, hosty připravil o vyrovnání VAR

MARCO LUZZANI / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP

Samuel Chukwueze v obklopení spoluhráčů poté, co skóroval v zápase s Udinese.

AC Milán se na San Siru vrátil na vítěznou vlnu, když v osmém kole Serie A porazil Udinese 1:0. Pro Rossoneri to bylo první vítězství po třech zápasech. Domácí dostal brzy do vedení Samuel Chukwueze, ve 29. minutě se však nechal vyloučit Tijjani Reijnders a milánští se tak báli o výsledek. Udinese se dvakrát radovalo z gólu, ovšem předčasně. Nejprve se prosadil Kingsley Ehizibue, kterému VAR upřel zásah kvůli ofsajdu. V závěru pak sudí na základě videa neuznal kvůli ofsajdu ani branku Christiana Kabaseleho.

Vzhledem k tomu, že se oba týmy trefily v osmi z předchozích devíti vzájemných střetnutí, nebylo tedy překvapením, když úvodní gól přišel během úvodních 15 minut. Rossoneri potěšili domácí fanoušky skvělou týmovou akcí, která vyvrcholila trefou Chukwuezeho levou nohou k tyči poté, co dostal přihrávku od Christiana Pulišiče uvnitř pokutového území.

Udinese si na změnu tempa hry muselo počkat až do první půlhodiny, i když pro Milán to bylo za cenu ztráty jednoho hráče v poli. Reijnders dostal od rozhodčího přímou červenou kartu za to, že zabránil Sandimu Lovričovi v jasné gólové příležitosti zakončit.

Hosté však nedokázali využít početní výhodu a před přestávkou promarnili několik šancí. Ehizibueho hlavička se sice ujala, ale gól neplatil kvůli ofsajdu. Po přestávce měli svěřenci Kosty Runjaiče převahu v držení míče a poté i v šancích. Střídající Jurgen Ekkelenkamp ohrozil Mikea Maignana pohotovou střelou, ta však skončila nad břevnem.

Pulišič pak na fruhé straně donutil Maduku Okoyeho k brilantnímu zákroku rukou z bezprostřední blízkosti a poté brankář Udinese chytil také střelu Rubena Loftuse-Cheeka u bližší tyče. Po rohovém kopu v závěru utkání skóroval Kabasele, ovšem VAR situaci vyhodnotil tak, že gólu předcházel opět ofsajd.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Hosté tak poprvé od loňského prosince utrpěli venku porážku. Svěřenci Paula Fonsecy si naopak připsali třetí domácí výhru s čistým kontem v Serii A v řadě, poprvé od května 2022.