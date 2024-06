AS Řím hledá náhradu za Lukaka. Ve hře je příchod Giméneze i kanadské hvězdy

Santiago Giménez by se mohl stěhovat do Říma.

Romelu Lukaku (31) se vrátil do londýnské Chelsea a AS Řím přišel o svou útočnou jedničku. Odejít by navíc mohli i další kanonýři včetně Tammyho Abrahama, a tak se Vlci musí výrazně snažit na přestupovém trhu. Kdo by mohl posílit družinu Daniele De Rossiho?

Giménez má nabídky i z Anglie, velkým favoritem na jeho zisk je ale právě AS Řím. Mexický útočník měl vynikající vstup do sezony, sázel jednu branku za druhou a o jeho možném odchodu se spekulovalo už v lednu.

Od ledna už to v podání třiadvacetiletého útočníka tak skvělé nebylo, v sezoně ale nakonec vstřelil 23 ligových branek, přidal 6 asistencí a byl jednoznačně hlavní hvězdou Feyenoordu.

Bývalý hráč týmu Cruz Azul, o kterého stály v nedávných měsících Tottenham, West Ham nebo Arsenal, by měl případného zájemce vyjít na zhruba 40 milionů eur.

Giménez má za sebou skvělou sezonu. Livesport

Ještě blíže má mít k římským Vlkům Banza. Podle italských médií je prioritou nového ředitele klubu Florenta Ghisolfiho, který se sedmadvacetiletým útočníkem spolupracoval ve francouzském Lens.

V letošní sezoně vstřelil za Bragu třiadvacet branek v jednačtyřiceti duelech, ale dle italského listu Il Corriere dello Sport by se chtěl posunout dále. Dodejme, že útočník z Demokratické republiky Kongo by mohl vyjít jen na polovinu toho, co Giménez.

Statistiky hráče z letošní ligové sezony. Livesport

Il Corriere dello Sport také připomíná, že dříve byli Římané zaměřeni na kanadského reprezentanta Davida. Teprve čtyřiadvacetiletý kanonýr zaznamenal už šestou ligovou sezonu s minimálně dvanácti góly.

Po dvou letech v Gentu září také v Lille. A ačkoliv měl letos o něco málo horší sezonu než loni, na jeho služby se francouzský celek mohl vždy spolehnout. Velmi silový útočník má v Ligue 1 navíc smlouvu jen do roku 2025, a tudíž by mohl na svůj klub nepodepsáním nového kontraktu případně zatlačit.

Jonathan David válí v dresu Lille. AFP

Zájem mají Vlci i o řeckého střelce Pavlidise, který podobně jako Giménez působí v nizozemské Eredivisie. Bývalý hráč Borussie Dortmund prožívá v Alkmaaru vynikající období své kariéry.

Letos nastřílel skvostných 29 ligových branek a společně s Luukem de Jongem se dělil o pozici nejlepšího střelce soutěže. Pětadvacetiletý kanonýr už je ale dle italských médií dohodnut jinde.

Matteo Moretto přišel s informací, že Řeka s tržní hodnotou přes 21 milionů eur chce získat portugalská Benfica, která se již navíc měla s hráčem dohodnout na osobních podmínkách.

Pavlidis má za sebou skvělou sezonu. Livesport

Trochu v pozadí zůstává rodák z francouzského Suresnesu Arnaud Kalimuendo. Teprve dvaadvacetiletý mládežnický reprezentant letos prožil průlomový ročník.

V dresu Rennes zapsal celkem patnáct branek a vidět byl především v závěru ročníku Ligue 1, kdy v posledních čtyřech zápasech vstřelil stejný počet branek. Dle webu Transfermarkt by aktuálně vyšel na 20 milionů eur.