Icha přestoupil ze Slavie do Liberce, sešívaní na něj mají předkupní právo

Marek Icha (22) přestoupil ze Slavie do Liberce, s nímž podepsal smlouvu do roku 2028. Pražané mají na obránce či záložníka, který poslední dvě sezony strávil na hostování v Pardubicích, předkupní právo.

"Doufám a věřím, že odehraju co nejvíc zápasů a že pomůžu týmu, abychom hráli na horních příčkách tabulky. Chceme evropské poháry a cíl je se rovnat nejlepším týmům v Česku," řekl Icha. Většinovým majitelem Slovanu se počátkem dubna stal ambiciózní podnikatel Ondřej Kania.

Icha může hrát na kraji obrany, nejlépe se ale cítí na pozici defenzivního záložníka. "Řekl bych, že rád hraju s balonem. Myslím, že jsem celkem běhavý hráč, který pomáhá týmu a nebojí se chodit do rozehrávky nebo rozdávat přihrávky," uvedl reprezentant do 21 let.

V Liberci se potká s koučem Radoslav Kováčem, jenž ho vedl už v Pardubicích. "Jde o hodně lidského trenéra, snaží se být k hráčům upřímný, což je velmi důležité. Říká vše na rovinu, hráli jsme pod ním v Pardubicích skvělý fotbal a určitě to bude pokračovat i v Liberci," prohlásil Icha.

V první lize dosud odehrál 52 zápasů, v nichž vstřelil čtyři branky. Za Slavii si v nejvyšší soutěži připsal tři starty, zbytek v Pardubicích. "Marek je mladý a pracovitý hráč s výborným charakterem, o kterého byl velký zájem i z jiných klubů. Proto jsme rádi, že se nám s ním podařilo dohodnout na dlouhodobé smlouvě. Věřím, že u nás najde ideální podmínky pro svůj další fotbalový rozvoj. Oceňujeme také konstruktivní přístup ze strany Slavie, se kterou jsme se domluvili na Markově přestupu," podotkl sportovní ředitel Severočechů Theodor Gebre Selassie.