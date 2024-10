Atalanta přetlačila Monzu a přeskočila v tabulce Juventus, Mottův tým remizoval s Parmou

Marco Luzzani / Getty Images via AFP

Fotbalisté Juventusu přišli v 10. kole italské Serie A o třetí příčku v tabulce poté, co remizovali s Parmou 2:2. Svěřence Thiaga Motty (42) nedovedl ke třem bodům ani Timothy Weah (24), jenž asistoval u první branky turínského celku a druhou po změně stran sám vstřelil. Stejnou měrou dopomohl Atalantě k výhře 2:0 nad Monzou Lazar Samardžič (22). Právě bergamský klub se díky triumfu dostal před Mottův výběr.

Domácí v minulém kole rozdrtili Veronu 6:1, v tomto zápase se jim však nedařilo předvést stejnou lehkost v útočné fázi, pravidelně se jim rozpadaly akce v okolí soupeřovy šestnáctky a byli nuceni ke střelám z dálky, které byly často zablokovány.

Ademola Lookman sice z hranice pokutového území jednou v nadějné příležitosti pálil vysoko nad, ale Monza, která šla do zápasu s druhou nejlepší obranou v lize, si jinak vedla dobře. Navíc měla s blížící se přestávkou šanci prolomit nerozhodný stav. Alessandro Bianco vyslal střelu z 25 metrů, tu ale Marco Carnesecchi vytěsnil.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Hostům to však dodalo sebevědomí do druhého poločasu a krátce po výkopu znovu prověřili brankáře domácích skrze Pedra Pereiru, který zahrozil přízemním pokusem. Samuele Vignato pak sice dokázal rozvlnit síť za zády brankáře křižnou střelou napříč vápnem, ale zásah nebyl uznán pro strčení do obránce, které způsobil Milan Djurič.

To Atalantu konečně probudilo. Ta se ujala tak ujala 20 minut před koncem vedení zásluhou Lazara Samardžiče, jenž si počkal v pokutovém území a pak levačkou přesně trefil míč mimo dosah Stefana Turatiho. Domácí neměli náladu si věci komplikovat a v závěru zdvojnásobili svůj náskok, když se Davide Zappacosta nádhernou střelou z 25 metrů trefil ke vzdálenější tyči.

Parma zaskočila domácí již ve třetí minutě, kdy po rohovém kopu Adrián Bernabé přihrál Botondovi Baloghovi. Ten hlavičkoval míč napříč vápnem a jeho kolega Enrico Del Prato následně překonal Micheleho Di Gregoria.

Ve 13. minutě měli hráči Juventusu obrovskou příležitost na vyrovnání, ovšem Weston McKennie nedokázal zužitkovat přihrávku Weaha a nechal vyniknout Ziona Suzukiho. Zmar Mottových svěřenců pak dokonal Dušan Vlahovič, jenž se svou dorážkou z těsné blízkosti minul cíl.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Krátce nato se ale Stará dáma prosadila. McKennie se zbavil pozornosti bránícího Balogha, po následném rohu se dostal k Weahově centru a hlavou vyrovnal. Ve 38. minutě ovšem vrátil Parmě náskok Simon Sohm, jenž těžil z práce Dennise Mana.

Nedlouho po změně stran však Juventus znovu vyrovnal, když rychlý brejk dotáhl do úspěšného konce klinickým zakončením Weah po přihrávce Francisca Conceicaa. Stejný hráč mohl nacentrovat i na rozhodující branku, jenže Vlahovič poslal balon těsně nad břevno. Portugalský reprezentant se poté sám pokusil o střelu, která však prosvištěla nad brankou.

Parma si v závěru vypracovala ještě dvě skvělé příležitosti, ale Gabriel Charpentier ani Pontus Almqvist se neprosadili. Hosté se tak museli spokojit s pátou remízou z posledních šesti ligových zápasů, nyní je budou čekat klíčové zápasy s Janovem a Benátkami.

Tabulka Serie A