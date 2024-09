Barák po sedmi letech opouští Itálii. Z Fiorentiny má namířeno do turecké Kasimpasy

Reprezentační záložník Antonín Barák (29) nehraje roli v plánech nového trenéra Fiorentiny Raffaeleho Palladina a reprezentační přestávku si zpestří výletem do Turecka. Český fotbalista změní dres, nově by měl hájit barvy Kasimpasy. Informoval o tom italský web Gazzetta dello Sport.

Ve stejném letadle bude cestovat i chorvatský křídelník Josip Brekalo. Ani jeden z této dvojice se minulý týden nevypravil s týmem do Maďarska na odvetu play off o Konferenční ligu proti Puskás AFC a o víkendu nebyli v nominaci na utkání proti Monze. V Turecku by oba měli hostovat, přičemž součástí dohody jsou opce na trvalé přestupy.

Antonín Barák v prosinci oslaví třicáté narozeniny a na Apeninském poloostrově působí od července 2017. V minulosti hrál za Udinese, Lecce a Hellas Verona, ve Florencii letos načal třetí sezonu a nastoupil jednou, celkem za Fialky posbíral 81 startů a zaznamenal třináct branek.

Statistiky Baráka v Serii A. Livesport / Profimedia

Fiorentina má aktuálně přeplněnou soupisku a potřebuje se zbavit více fotbalistů. Vedle Brekala s Barákem jsou na prodej i záložník Abdelhamid Sabiri, brankář Oliver Christensen a útočník Gino Infantino, jimž vedení hledá nová angažmá.

Kasimpasa loni skončila na pátém místě tabulky turecké nejvyšší soutěže a v úvodních čtyřech kolech nového ligového ročníku posbírala pět bodů. S českými fotbalisty zkušenosti má, dříve byli součástí kabiny Michal Trávník, David Pavelka, Petr Bolek, Tomáš Břečka a Petr Pavlík.