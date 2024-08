Conte získal první body jako trenér Neapole: Byl jsem plný emocí, ale čeká nás dlouhá cesta

Antonio Conte (55) věří, že nedělní vítězství Neapole 3:0 nad Boloňou bylo pro jeho tým zlomovým okamžikem. Italský kouč převzal Gli Azzuri na začátku tohoto léta a povedený vstup do ligy pro něj hodně znamenal.

Neapol předvedla v nedělním domácím zápase s Boloňou před vlastním publikem povedený týmový výkon a dokázala zvítězit 3:0 po gólech Di Lorenza, Kvaraccheliji a Simeoneho. Pro Conteho svěřence je to velmi důležitá výhra, díky které získali zpět sebevědomí poté, co před týdnem potupně prohráli 0:3 na půdě Verony.

"Tentokrát jsme před sebou měli velkou výzvu, a to odčinit hrůzostrašný druhý poločas ve Veroně," řekl Conte na tiskové konferenci.

"Nepochyboval jsem o nás, tihle kluci jsou dobří. Vidím, jak pracují, to je pro mě dobrý ukazatel," chválil Ital své svěřence. "Jsou to mé první tři body v roli trenéra Neapole. Byl jsem plný emocí, opravdu mi na tom záleželo. Je to výchozí bod, víme, že nás čeká ještě dlouhá cesta," dodal.

"Musíme si začít věřit a pokračovat v týmových výkonech," řekl Conte. "Dělá mi to radost, dlouho jsme nevyhráli a teď jsme to dokázali proti důležitému soupeři. Aktuálně už však myslíme na další víkend a Parmu," dodal.

Poslední domácí výhra Neapole se datovala až na začátek března, kdy porazili díky Raspardoriho gólu z 88. minuty 2:1 Juventus. K dlouho očekávanému vítězství přispěl gólem a asistencí gruzínský křídelník Chviča Kvaracchelija. "To, že jsem se stal otcem, mi dodalo velkou energii, myslím, že jsem to během zápasu ukázal i na hřišti," řekla třiadvacetiletá opora klubu.

"Jsem fotbalista, který se chce stále učit novým věcem a dál herně růst. Mít Conteho na lavičce je toho určitě zárukou. Doufejme, že se nám podaří zopakovat úspěch ze sezony 2022/23," připomněl mistrovstký titul.