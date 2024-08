Slavia příchod vysněné posily nedotáhne. Tvrdík prozradil, že klub za Chama nabídl rekordní sumu

Slavia od začátku přestupového období hledá ofenzivního středního záložníka, přičemž jedničkou na seznamu byl rakouský záložník z francouzského Clermontu Muhammed Cham (23). Talentovaného fotbalistu ale nakonec nejspíš zlákal turecký Trabzonspor a jedinou akvizicí do základní sestavy sešívaných tak zůstává útočník Tomáš Chorý (29), který do Edenu dorazil z Plzně. Proč nedopadl příchod produktivního rodáka z Lince na sociální síti X vysvětlil předseda představenstva vršovického klubu Jaroslav Tvrdík (55).

Cham je jedním z několika hráčů, které sešívaní v létě nedokázali zlákat do Edenu. Podle Tvrdíkova prohlášení z poloviny července byl rakouský fotbalista dokonce nakloněn přestupu do Prahy, jednání se ale zasekla na dohodě mezi kluby.

"Hráče láká, že se tady může stát komplexním fotbalistou a že zde může rozvinout svůj talent. Vidí přes nás jasnou cestu do Premier League nebo jiné z top 5 lig. Současně se nám ale nedaří vyjednávání s Clermontem, jeho očekávání jsou zatím příliš vysoká na to, že má hráč jeden rok do konce smlouvy," prohlásil zhruba před měsícem Tvrdík.

Statistiky hráče. Livesport

Slavia za Chama nabídla částku, která by byla v rámci příchodu do české ligy rekordní, Clermont ale na české poměry nadstandardní sumu odmítl. "Nabídli jsme 5,4 milionu eur, splatné do konce roku (v odvětví, kde standardem jsou několikaleté splátkové kalendáře), plus bonusy. Nikdy jsme za hráče nenabídli více," přiznal nyní na sociální síti X Tvrdík.

I pro Chama vedení vršovického celku připravilo smlouvu, která aktuálně v klubu nemá konkurenci. "Nabídka hráči by byla, v případě přijetí, bezkonkurenčně nejvyšším příjmem hráče v klubu. Dostali jsme se na hranici, kterou jsme považovali za možnou a racionální z pohledu nejen sportovních, ale i finančních cílů klubu," pokračoval Tvrdík.

Cham si nakonec i přes dobrý první dojem z červencové schůzky vybral přestup do Turecka. Také Trabzonspor si ale podle posledních informací s Clermontem zatím neplácl. Rakouský záložník podle fanouškovské skupiny francouzského celku odletěl do Trabzonu bez svolení klubu a přestup by si rád vynutil. Turci však podle francouzských médií nabízejí stejně jako Slavia pouze částku pohybující se okolo pěti milionů eur.

V celé sáze tak dost možná může dojít k dalšímu zvratu. Každopádně to vypadá, že Slavia je ze závodu o produktivního záložníka venku.