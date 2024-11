Do Říma se možná vrátí stará známá tvář. Bývalý kouč Ranieri s vedením jedná v Londýně

SIMONE ARVEDA GETTY IMAGES EUROPEGetty Images via AFP

Čas plyne a nový kouč Říma se stále nenašel. Casting Giallorossi pokračuje v Londýně, jehož směrem v úterý večer odletěl Claudio Ranieri (73) v doprovodu svého zástupce Pietra Chiodiho. Poté, co Turecko vyloučilo možnost jménem Vincenzo Montella (50), který povede jejich národní tým v Lize národů, je právě "Sir Claudio" hlavním kandidátem. Sejít se má s majiteli klubu Danem a Ryanem Friedkinovými. Prostředí Olimpika mu cizí není, na trenérskou lavičku by se vrátil (z důchodu) po pěti sezonách.

Tým i fanoušci zatím zůstávají v nejistotě, jelikož téměř 72 hodin po odvolání Ivana Juriče stále nikdo osud AS Řím nezná. Ranieriho cesta do Londýna ale naznačuje možný průlom v jednáních a očekává se, že oznámení, ať už jakékoliv, přijde v následujících 24 hodinách.

Ranieri Friedkinovi rozhodně zajímá. Hráči mezitím dostali den volna, tréninky původně plánované na středu se přesouvají na čtvrtek. Pellegrini a jeho spoluhráči tak mají čas přemýšlet, kdo je povede a či se setkají se starou známou tváří. Ovšem není vyloučeno, že se program ještě zmení.

Jak už ale bylo řečeno, čas se krátí a Friedkinovi musí výběr nového trenéra urychlit. V posledních hodinách se věnují především italským jménům, přičemž vedl Vincenzo Montella, který Řím trénoval, byť jen půl roku. O co víc, převzal ho právě po Ranierim v únoru 2011, ještě před změnou majitele ze Sensiho na Di Benedetta. Montella by se sice vrátit chtěl, aby ho ale Turecká reprezentace uvolnila, musel by Řím zaplatil částku odpovídající zhruba půlročnímu platu, což je asi milion eur.