Lecce i v početní nevýhodě dokráčelo k výhře nad Cagliari, Neapol zvládla pozdní obrat

Boloňa stále čeká na první vítězství v Serii A pod novým koučem Vincenzem Italianem poté, co na Stadio Renato Dall'Ara remizovala ve 3. kole s Empoli 1:1. Lecce se v domácím zápase s Cagliari ujalo vedení v 26. minutě zásluhou Nikoly Krstoviče (24) a hubený náskok udrželo i přes poločas trvající oslabení. Neapol v nastavení utkání s Parmou otočila nepříznivý vývoj skóre a zvítězila 2:1. Na straně hostů byl v 76. minutě vyloučen brankář Zion Suzuki (22), za kterého musel mezi třemi tyčemi zaskočit obránce Enrico Del Prato (24).

Boloňa začala velmi aktivně a hned po dvou minutách vedla. Sam Beukema se po rohovém kopu vyšvihl nejvýše a poslal balon na zadní tyč, kde se ideálně ocitl Giovanni Fabbian a otevřel skóre. Domácí fanoušci se však sotva vzpamatovali, když bylo jejich vedení smazáno. Giuseppe Pezzella se prohnal po levé straně a poslal přesnou přihrávku na zadní tyč, kde čekal Emmanuel Gyasi, jenž hrudí usměrnil míč do sítě.

Skóre se poté až do konce zápasu nezměnilo a obě strany se musely spokojit s dělbou bodů, která nepochybně těší především hosty. Ti zůstávají v letošní sezoně neporaženi.

Lecce šlo nepochybně do zápasu s cílem vyhnout se třem porážkám v řadě na začátku ligové sezony Serie A. A do utkání vstoupilo kladně. Skoro jistý gól mu byl odepřen již po šesti minutách, kdy chybná zpětná přihrávka pustila do gólové šance Nikolu Krstoviče, nicméně vystupující Sebastiano Luperto instinktivně vystrčil nohu a pokus dokázal zablokoval. Odpovědí ze strany Sardiňanů byla střela Zita Luvumba, který v 15. minutě zasáhl břevno.

Krstovič svou neproměněnou šanci odčinil ve 26. minutě, když se probil až před branku hostů a hlavou propálil Simoneho Scuffeta. Když už byli domácí na nejlepší cestě k úspěšnému závěru prvního poločasu, přišla v nastaveném čase pohroma. Původní žlutá karta Patricka Dorga byla totiž změněna na červenou za zákrok na Mattea Pratiho.

Hosté však početní výhodu nevyužili a Lecce ve vzájemném souboji nedokázali porazit už 13 let. Naposledy se jim to podařilo v řájnu 2011.

