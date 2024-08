Neapol ohlásila hvězdnou posilu do útoku, pod vedením Conteho si znovu zahraje Lukaku

Neapol dotáhla do konce příchod belgického fotbalového kanonýra Romela Lukaka (31) z Chelsea. Zkušený útočník, jenž ve středu v Itálii absolvoval zdravotní prohlídku, dnes podepsal tříletou smlouvu a obnoví úspěšnou spolupráci s trenérem Antoniem Contem (55). Podle italských médií si za sezonu vydělá osm milionů eur (asi 200 milionů korun). V Serii A bude působit už ve čtvrtém klubu.

Neapol za nejlepšího střelce belgické reprezentace v historii zaplatí podle médií 30 milionů eur (752 milionů korun). Chelsea bude mít navíc nárok na 30 % z částky za budoucí Lukakův přestup.

Lukaku byl hráčem Chelsea od příchodu z Interu Milán v roce 2021, kdy ho londýnský klub koupil za 135 milionů eur (3,3 miliardy korun) a učinil z něj tehdy sedmého nejdražšího fotbalistu světa. Při druhém angažmá na Stamford Bridge ale nenavázal na poslední sezonu v Interu, v níž pod Conteho vedením 24 góly pomohl k zisku titulu, a uplynulé dva roky strávil na hostováních v Itálii. Nejprve opět v Interu, kterému pomohl do finále Ligy mistrů, a naposledy v AS Řím.

V Neapoli se nyní znovu sejde s trenérem Contem, pod jehož vedením nastřílel v kariéře nejvíc gólů. "Doufám, že se brzy zapojí do tréninku, aby se sehrál s týmem. Bude s námi už na zápas s Parmou," uvedl někdejší kouč Juventusu, Chelsea či Interu.

Lukaku pod ním odehrál 72 zápasů a dal 47 gólů. "Je rychlý a silný. Ví, jak udržet kombinaci, jak se uvolňovat do volných prostorů, proto ho považuju za jedinečného. Je to skvělý chlapík, dal bych za něj ruku do ohně. Ode dneška jsem klidnější a spokojenější s naším útokem," dodal Conte.

V Anglii působil bývalý hráč Anderlechtu také ve West Bromwichi, Evertonu a Manchesteru United. V Premier League odehrál 278 zápasů a vstřelil 121 branek, v Serii A bude navazovat na bilanci 129 startů a 70 gólů.