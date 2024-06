Lukaku nastínil možný přestup do Neapole. Chci hrát pod vedením Conteho, prozradil

Romelu Lukaku (31) zřejmě naznačil možný přestup do Neapole, kterou čerstvě převzal Antonio Conte (54). Belgičan se do Chelsea vrátil po hostování v AS Řím, kde ve 47 zápasech za Giallorossi vstřelil 21 gólů a přidal čtyři asistence. Rád by však zůstal v Serii A.

Po ročním působení v Římě, kde strávil jednu sezonu v Interu, se Lukaku oficiálně vrátil do londýnského klubu. Blues o urostlého útočníka nemají zájem a je tak víc než jasné, že ho v létě nadobro prodají. Zájem o trvalý přestup kanonýra mají AC Milán i Neapol.

V rozhovoru pro Het Laatse Nieuws byl Lukaku dotázán na lukrativní nabídku ze Saúdské Arábie, která mu měla přistát na stole už loni. "Tehdy to bylo opravdu intenzivní. Dva dny po sobě jsem říkal 'Ano, jdu tam' a 'Ne, nejdu tam'. Všichni tam jeli v termínu, kdy už jsem nemohl podepsat smlouvu. Řekněme, že jsem se bál," prozradil.

Belgický útočník si však nechal dveře pro případný příchod na Arabský poloostrov otevřené: "Úroveň tamní ligy se bude jen zvyšovat, bude mnohem vyšší, než si mnozí myslí. Bude se tam snažit hrát stále více fotbalistů. Také kvůli tomu, jakým způsobem tam fotbalem žijí. Infrastruktura se ještě musí zlepšit, ale to vědí všechny velké evropské kluby. Vidíte to v boxu, golfu i F1," uvedl.

Lukaku se v rozhovoru dotkl také plánů na návrat do Anderlechtu: "Jednou se to stane. Mnohem dříve, než se může zdát. Z Belgie jsem odešel, když mi bylo 18 let, chybí mi máma a děti."

Rodák z Antverp také prozradil něco o svých vizích do budoucna: "V hlavě už to mám srovnané. Vím, co se stane. Hodně lidí o tom mluví, možná proto, že nemám oficiálního agenta. Já se rozhodnu. Mám situaci pod kontrolou. Rozhodnu se, a když to vysvětlím, všichni se mnou budou souhlasit. Pokaždé, když jsem se rozhodl někde zůstat nebo odejít, ukázalo se, že to byl správný krok," přiznal.

Záložník známý především z Premier League a Serie A se vyjádřil k tomu, jak důležité je vycházet s trenérem: "Je to jako vztah se ženou. Když už to nefunguje, proč spolu zůstávat?"

Nakonec Lukaku také prozradil, se kterým trenérem by nejraději pracoval. "Antonio Conte," řekl útočník a vyjádřil tak podle mnohých své přání zamířit do SSC, odkud by měl odejít Victor Osimhen. Takovou možnost naznačilo i několik renomovaných novinářů.