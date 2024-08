Máme prostor ke zlepšení, ale výkon mě potěšil, uvedl nový trenér Juventusu Motta

Trenér Juventusu Thiago Motta (41) byl s výkonem svého nového týmu spokojen poté, co v pondělním úvodním utkání Serie A zvítězili jeho svěřenci doma nad nováčkem italské ligy Comem 3:0. Velebil také výkon útočníka Dušana Vlahoviče (24), který se dle něj podřídil týmu.

Juventus předvedl sebevědomý výkon a v prvním zápase sezony na Allianz Stadium porazilo nově postoupivší Como. O góly se postarali Samuel Mbangula, Timothy Weah a Andrea Cambiaso.

"Byl jsem spokojený s výkonem, ale především s výsledkem. Zasloužili jsme si vyhrát," řekl Motta na pondělní pozápasové tiskové konferenci.

"Dnes se mi líbila obranná fáze, pochopení toho, kdy je třeba presovat, kombinovat a ochota útočníků tlačit na soupeře vpředu," dodal bývalý italský reprezentant.

"Jsem spokojený. Samozřejmě máme co zlepšovat. O to se vždy budeme snažit, být co nejlepší ve všem. Myslím, že tento tým může dokázat velké věci," věří Motta

Juventus, který v letech 2012 až 2020 získal devět mistrovských titulů v řadě, doufá v nový začátek pod italsko-brazilským trenérem, jehož hlavním cílem bude zajistit turínskému klubu první korunu v Serii A po čtyřech letech.

"Pokora je vždycky potřeba," myslí si Motta a dodal: "Dnes to ukázal Dušan, když svůj výkon podřídil týmu... Hráli jsme dobře proti velmi dobrému celku, který přijel s velkým nadšením."

Pro srbského útočníka, jemuž nebyl kvůli ofsajdu uznán gól, měl kouč Staré dámy i další slova chvály. "Dušan odehrál skvělý zápas s míčem i bez něj, pro nás je to důležitý hráč, kterého tým rozhodně potřebuje," řekl.

Vlahovič mohl těsně před přestávkou zdvojnásobit náskok Juventusu z volného přímého kopu, ale brankář Coma Pepe Reina jeho pokus kryl. O pár sekund později čtyřiadvacetiletý forvard orazítkoval vzdálenější tyč.

"Musíme se ale věnovat regeneraci, nabrat novou energii a soustředit se na Veronu," připomnel Motta další ligový zápas, který jeho svěřence čeká v pondělí 26. srpna.

Program Juventusu. Livesport

"Čeká nás záludný tým. Předvedl se hned v prvním hracím dni a my proti němu budeme muset ukázat, co v nás je," zakončil bývalý hráč Barcelony, Interu či PSG.

Verona, která v minulé sezoně skončila na 13. místě, v neděli doma porazila Neapol 3:0 díky úvodní brance Dailona Livramenta a dvěma trefám Daniela Mosquery.