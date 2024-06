Motta přijal nabídku k tanci od Staré dámy, Juventus se pokusí vrátit na italský trůn

Má za sebou takřka dvě kompletní sezony v Boloni a především za tu druhou sklízí obrovský obdiv. Thiago Motta (41) dovedl do té doby podprůměrný tým italské Serie A až do slavné Ligy mistrů. Tu už však rodák z brazilského Sao Paula v centru gastronomie neokusí, i tak ale šanci pozvednout "ušatý pohár" ve zbrusu novém formátu milionářské soutěže dostane. Bývalý vynikající středopolař totiž přijal nabídku k tanci od Staré dámy a upsal se Juventusu na tři roky.

Poprvé po 59 letech. Boloňa zažila pod vedením Motty fantastickou sezonu a kvalifikovala se mezi evropskou smetánku. Po skončení veleúspěšné sezony ale trenérovi skončila smlouva. Vedení následně informoval o svém záměru nepokračovat.

Nebylo to nic, co by v Boloni nečekali. Motta ve městě, které přivedlo na svět vyhlášené pokrmy – lasagne, tortellini či tagliatelle, odvedl kus práce a nikdo mu kariérní posun neměl za zlý. "Klub děkuje trenérovi za jeho mimořádnou práci a přeje mu hodně štěstí do další kariéry," uvedla Boloňa.

"Za ty dva roky jsem poznal vítězného trenéra, který dal týmu brilantní herní identitu. Postup do Ligy mistrů zapíše jeho i všechny hráče do historie našeho klubu. Byl bych rád, kdyby v Boloni zůstal, ale mohu jemu a jeho spolupracovníkům jen poděkovat za tyto nádherné chvíle a popřát mu do budoucna jen to nejlepší," dodal prezident Boloni Joey Saputo.

Majitel brazilského i italského občanství tak začal vyhlížet nabídky. Spekulovalo se třeba o zájmu Barcelony, kde bývalý reprezentant Kánárků (dva starty mezi seniory) s i Squadry Azzury (30 startů a stříbro z ME 2012) v minulosti operoval jako střední záložník.

Bitvu o tanec s jednačtyřicetiletým elegánem ale nakonec vyhrál Juventus, který měl položit na stůl tříletou smlouvu s platem 3,5 milionu eur ročně (asi 86,5 milionů korun). Pro bývalého středopolaře Interu či PSG půjde o páté trenérské angažmá, vedle Boloni dosud sbíral zkušenosti ve Spezii, Janově a u juniorky pařížského Saint-Germain.

"Jsem opravdu šťastný, že mohu začít novou kapitolu v čele takového klubu, jakým je Juventus. Děkuji majitelům a vedení, kteří si mohou být jisti mými ambicemi udržet vlajku Juventusu vysoko a potěšit fanoušky," řekl.

Motta se pokusí turínský velkoklub vrátit zpátky na italský trůn, na němž vysedával dlouhých devět let v řadě (2012 až 2020). Před čtyřmi lety však nadvládu Bianconeri ukončil milánský Inter.