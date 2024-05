Thiago Motta neprodlouží smlouvu v Boloni. Čeká na trenérskou kometu Juventus?

Boloňa se poprvé po 59 letech kvalifikovala mezi evropskou smetánku a v příští sezoně tak okusí atmosféru Ligy mistrů. V té době už však nebude na její lavičce sedět Thiago Motta (41), hlavní strůjce miliónového úspěchu, který dovedl tradiční italský klub ke (zatím) třetí příčce v Serii A. Rodákovi z Brazílie totiž skončila v hlavním městem regionu Emilia-Romagna smlouva a on ji neprodloužil. Využije toho Juventus?

Viselo to ve vzduchu, až nyní je to však oficiální. "Dnes ráno Thiago Motta informoval klub o svém záměru neprodloužit smlouvu s Bologna FC 1909," stojí v klubovém prohlášení.

Trenérská kometa aktuální sezony, která dovedla Boloňu do Ligy mistrů, tak bude k mání. A o nabídky zřejmě nebude mít nouzi.

"Poté, co klub vzal toto rozhodnutí na vědomí, děkuje trenérovi za jeho mimořádnou práci a přeje mu hodně štěstí do další kariéry," dále uvádí Boloňa.

"Za ty dva roky jsem poznal vítězného trenéra, který dal týmu brilantní herní identitu. Postup do Ligy mistrů zapíše jeho i všechny hráče do historie našeho klubu. Byl bych rád, kdyby v Boloni zůstal, ale mohu jemu a jeho spolupracovníkům jen poděkovat za tyto nádherné chvíle a popřát mu do budoucna jen to nejlepší," řekl prezident Boloni Joey Saputo.

Na tahu je Juventus

Podle italských médií s Mottou jednal Juventus. Turínský klub rodákovi z Brazílie nabídl dvouletý kontrakt s platem 3,5 milionu eur ročně (86,5 milionu korun).

Postavení Boloni v tabulce Serie A. Livesport

Motta v minulosti hrál mimo jiné za Barcelonu, Inter či PSG. Po dvou startech v seniorském národním týmu Brazílie později reprezentoval Itálii, v jejímž dresu odehrál 30 utkání a slavil stříbro na ME 2012. V Boloni jako trenér působí od roku 2022, předtím sbíral zkušenosti ve Spezii, Janově a u juniorky PSG.

Bývalí vynikající středopolař se rozloučí s Boloňou v pátek, kdy překvapení této sezony může potvrdit třetí příčku na půdě Janova.