Neapol je bez posil, hráčům se do ní nechce. Chybějí nám evropské poháry, je si vědom Conte

Antonio Conte (55) má před sebou premiérovou sezonu na lavičce Neapole, ještě před jejím začátkem však nemá na růžích ustláno. Klub totiž v letním přestupovém období nepřivedl jedinou velkou posilu a podle nového trenéra je to způsobeno absencí v evropských pohárech.

Trenér slovenské reprezentace Francesco Calzona skončil s SSC v minulé sezoně na 10. místě tabulky Serie A, což znamená neúčast v pohárech. Kromě nedostatku financí je pro klub smutnou realitou i fakt, že nejlepší hráči dávají přednost blyštivějším adresám. Neapoli navíc hrozí, že přijde o kanonýra Victora Osimhena, který tlačí na přestup. Zatím se nepodařilo dotáhnout ani příchod útočníka Romela Lukakua.

Partenopei v sobotu večer v Italském poháru remizovali 0:0 s účastníkem Serie B Modenou, postup vydřeli až v penaltovém rozstřelu. Conte varoval, že toto utkání může být předzvěstí toho, co přijde, pokud se do konce léta nepodaří získat nové hráče.

"Když jsem přišel, věděl jsem, jaká je situace. Na trhu máte limity, pokud jde o náklady na výplaty. Většinou sem hráči nepřicházejí, protože nehrajeme evropské poháry. Chci pro Neapol to nejlepší, tedy posílit kádr, protože to potřebujeme. Nevím, co se stane, ale dnes nás dohnala realita," vyprávěl po záapse bývalý trenér Juventusu a Interu.

"Máme před sebou spoustu práce na hřišti, ale i v samotném klubu. Jsou tu objektivní věci, které je třeba udělat, ale nechci se pouštět do ukazování prstem," dodal.

Jednou z hlavních opor Neapole v nové sezoně, která začíná v sobotu, by měl být záložník Stanislav Lobotka. Ještě před Eurem, na kterém se dařilo jak Slovensku, tak jemu, se přitom spekulovalo o jeho možném přestupu do Barcelony. Conte se však v červenci po nástupu do funkce nechal slyšet, že na jeho odchod je uvaleno embargo a Lobotka se nikam nechystá.