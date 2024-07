Přestupové domino na spadnutí: Osimhen je v hledáčku PSG, Neapol už si vyhlédla náhradu

Victor Osimhen by se konečně mohl dočkat kýženého odchodu z Neapoli.

Útočník Neapoli Victor Osimhen (25) již nějakou dobu pokukuje po dalším kariérním kroku. Svými výkony si však vysloužil cenovku přesahující 100 milionů eur, která odradila většinu zájemců. Vše hodlá změnit PSG, které by díru po hvězdném forvardovi Kylianu Mbappém rádo zalepilo příchodem jiného kanonýra světové třídy. Tím by se zároveň rozpoutalo přestupové domino, jehož součástí je i Romelu Lukaku (31).

Osimhenův krajan a bývalý záložník Chelsea John Obi Mikel ve svém pořadu "The Obi One Podcast" silně loboval pro Nigerijcův přestup k Blues, ti ale pod novými majiteli stanovili striktní platovou strukturu, která nestačí jeho nárokům. Výplatní páska Pařížanů se po odchodu Mbappého do Realu Madrid dočkala velké úlevy. A proto se před úřadujícími šampiony Ligue 1 otevírá velká příležitost.

Podle Fabrizia Romana bude přesun Osimhena pod Eiffelovu věž podmíněn odchodem jednoho z útočníků PSG. Pařížané totiž v minulé sezoně pořídili Randala Kolo Muaniho a Goncala Ramose celkem za 160 milionů eur. Pokud jeden z nich skutečně francouzský velkoklub opustí, odstartuje se tak přestupové domino – Neapol je totiž připravená reagovat na Osimhenův odchod angažováním Lukakua z Chelsea.

Zbavení se Belgičana po jeho nevydařeném comebacku by mělo Londýňanům vrátit necelou třetinu pořizovací ceny, která činila před třemi lety 113 milionů eur. Po Interu a římském AS tak Lukaku vyhlíží v rámci Serie A štaci i v Neapoli. Tam by se navíc znovu shledal s Antoniem Contem, pod jehož vedením pomohl milánskému celku v sezoně 2020/21 získat Scudetto. Zároveň není vyloučené, že se tím pomyslné domino zastaví – Blues totiž potřebují prostředky při hledání konkurence pro Nicolase Jacksona.

Pokud Lukaku opravdu opět změní dres, mimochodem už poosmé v kariéře, ohrozí primát hvězdného Neymara. Brazilec v součtu všech přestupových částek stál už 400 milionů eur, zatímco Lukaku vyšel kluby dosud na 340 milionů.