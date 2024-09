Angažmá Antonína Baráka (29) ve Fiorentině je alespoň prozatím u konce. Český reprezentační záložník, jenž v italské Serii A působil sedm let, odchází na roční hostování do týmu účastníka turecké Superligy Kasimpasy. Podle italských médií je součástí transferu opce na přestup, který by stál šest milionů eur (150 milionů korun).

"Antonín Barák se úspěšně podrobil zdravotní prohlídce a stal se novou posilou našeho klubu," oznámil tuercký celek v prohlášení na webových stránkách.

Barák, jenž v prosinci oslaví třicetiny, působí na Apeninském poloostrově od července 2017, v minulosti hrál za Udinese, Lecce a Veronu. Ve Florencii letos načal třetí sezonu, v té však nastoupil jen do jednoho soutěžního utkání. Celkem za Fialky posbíral 81 startů a zaznamenal 13 branek, loni s nimi došel do finále Italského poháru a Konferenční ligy.

Statistiky Baráka v Serii A. Livesport

Fiorentina má po příchodu nového trenéra Raffaela Palladina přeplněnou soupisku a potřebuje se zbavit většího množství hráčů. Společně s Barákem se do Kasimpasy stěhuje křídelník a chorvatský reprezentant Josip Brekalo, na prodej jsou záložník Abdelhamid Sabiri, brankář Oliver Christensen či útočník Gino Infantino.

Kasimpasa loni skončila na pátém místě tabulky turecké nejvyšší soutěže a v úvodních čtyřech kolech nového ligového ročníku posbírala pět bodů. S českými fotbalisty zkušenosti má, dříve byli součástí kabiny Michal Trávník, David Pavelka, Petr Bolek, Tomáš Břečka a Petr Pavlík.

V reprezentaci má Barák bilanci 44 utkání a 11 branek. Na letošním Euru dostal v posledním utkání ve skupině s Tureckem v rychlém sledu dvě žluté karty a byl vyloučen. Oslabený český tým pak prohrál 1:2 a nepostoupil. Nyní Barák chybí v nominaci na zápas Ligy národů v Gruzii a následné utkání s Ukrajinou.