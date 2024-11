O výhře Janova rozhodl Pinamonti, Empoli konečně ukončilo sérii bez vítězství

FC Janov zvítězil v italské fotbalové lize na hřišti nováčka Parmy 1:0 a díky první výhře od konce srpna opustil poslední místo v tabulce. V 80. minutě rozhodl z dorážky útočník Andrea Pinamonti (25) a po osmi zápasech ukončil čekání svěřenců Alberta Gilardina na vítězství. Stejný hráč zařídil Janovu jedinou dosavadní výhru nad Monzou 24. srpna.

V zápasech Empoli zatím padalo v tomto ročníku Serie A nejméně branek, a nebylo tak překvapením, že zápas nezačal nijak oslnivě. Například Andrea Belotti poslal svůj pokus z ojedinělé příležitosti mimo. I když to svědčilo o nedostatku útočných hrozeb, stejně jako skutečnost, že Comu trvalo 25 minut, než získalo první rohový kop, bylo to také známkou odhodlané obrany obou týmů.

Nedostatek jistoty před brankou byl patrný zejména u Azzurri Empolesi, když se Emmanuel Gyasi a Ola Solbakken dostali do slibných střeleckých pozic, ale místo toho zvolili přihrávku, která nakonec k ničemu nevedla. První střela na branku v zápase nakonec přišla ve 38. minutě, Belottiho hlavička neškodně zaplavala do náruče Devise Vásqueze.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Injekce energie přišla chvíli po změně stran, kdy se Pellegri dostal k nepřesvědčivé hlavičce Alberta Morena, a s pomocí lehké teče od Dosseny vstřelil první domácí ligový gól Empoli v této sezoně. To nepochybně zrychlilo tempo hry, krátce po úvodním gólu byli na obou stranách neúspěšní se svými pokusy Alieu Fadera a Gyasi.

Mattia De Sciglio pak poslal svou ránu z dálky přímo na veterána Reinu a Youssef Maleh donutil španělského brankáře k ještě působivějšímu zákroku, když jeho střelu Reina konečky prstů vytěsnil mimo.

Lorenzo Colombo poté vyslal dvě pohledné rány, které ovšem k jeho smůle těsně minuly cíl. Empoli ovšem i navzdory tomu ukončilo svou pětizápasovou sérii bez vítězství a poskočilo v tabulce o dvě příčky. Zároveň nechalo Como jeden bod nad spodní trojicí, přičemž Lariani nyní v posledních pěti zápasech nevyhráli.

Janov, který v minulé sezoně skončil na 12. místě, vstupoval do tohoto zápasu jako poslední tým tabulky. Jedním z hlavních důvodů jeho špatné formy je mizerná ofenziva. První střelu na branku si však hosté připsali hned v úvodní minutě, kdy Alan Matturro hlavičkoval po přihrávce Aaróna Martína do náruče Ziona Suzukiho. V polovině poločasu se však do největší příležitosti dostali domácí, když střídající Anas Haj Mohamed dostal skvělou přihrávku do pokutového území od Ange-Yoana Bonnyho, ale tuniský záložník vystřelil pravačkou těsně vedle levé tyče.

Po této šanci se Parma dostala do tempa, začala dominovat a o pět minut později byli domácí opět blízko gólu, tentokrát se málem prosadil Valentin Mihaila, rumunský reprezentant však promarnil skvělou příležitost, když míč poslal jen těsně mimo branku. Rossoblu se však podařilo odolat tlaku domácích a málem se na konci prvního poločasu ujali vedení, ale ránu Mortena Frendrupa, která vypadala, že míří do pravého horního rohu, Suzuki vyškrábl.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Svěřenci Alberta Gilardina začali druhou půli dobře a už dvě minuty po jejím začátku znovu prověřili Suzukiho, když zakončoval Morten Thorsby, ale japonský brankář jeho hlavičku po centru vyrazil. Pak janovským zmařil plány rozhodčí, protože necelých 20 minut před koncem dostal míč do sítě Jeff Ekhator, ale po přezkoumání u videa nebyl gól uznán pro ofsajd.

Štěstí se nakonec přiklonilo na stranu hostů v závěrečné desetiminutovce, kdy se jim konečně podařilo skórovat. Prosadil se Pinamonti poté, co do sítě dorazil Ekhatorovu. Janov si dokázal pohlídat důležité tři body, které ho vyvedly ze spodní trojice a nyní se nachází bod nad pásmem sestupu.

Tabulka Serie A