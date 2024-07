Pikantní přestup mezi italskými giganty. Útočník Soulé míří z Juventusu do AS Řím

Matías Soulé míří z Juventusu do AS Řím.

AS Řím do úspěšného konce dotáhl příchod Matíase Soulého z Juventusu. Giallorossi za mládežnického reprezentanta Argentiny mohou i s bonusy zaplatit 30 milionů eur. Rodák z Mar del Plata v hlavním městě Apeninského poloostrova uzavřel pětiletou smlouvu.

Juventus dostane základní odstupné ve výši 26 milionů eur a zbývající čtyři miliony jsou ve hře na bonusech. Soulé si za sezonu přijde na dva miliony eur čistého bez započítání bonusů.

"AS Řím s potěšením vítá Matíase Soulého v rodině Giallorossi," stojí v oficiálním prohlášení italského klubu, jenž musel o 21letého ofenzivního hráče bojovat s Leicesterem City.

Soulé do "Staré dámy" přišel na začátku roku 2020 z Vélezu Sarsfield a postupem času se posunul do prvního týmu, výrazněji však na sebe upozornil až na hostování ve Frosinone Calcio. Talentovaný hráč za loňského nováčka zasáhl do 36 zápasů Serie A, v nichž si připsal 11 gólů a tři asistence, ani to však Canarini nepomohlo a po roce se museli s nejvyšší italskou soutěží rozloučit.