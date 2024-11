Ranieri je gentleman. Přinese klid a zkušenosti, věří technický ředitel AS Řím Ghisolfi

Claudio Ranieri je zpět na lavičce AS Řím.

Návrat kouče Claudia Ranieriho (73) představuje pro AS Řím velkou naději. Optimisticky se na nadcházející zápasy bývalého mistra dívají nejen fanoušci, ale také technický ředitel Florent Ghisolfi. Ten sice s dosavadním průběhem sezony spokojen není, v nástupu staronového lodivoda ale vidí potenciál pro "krátkodobé zlepšení výsledků".

"Pro mě i pro klub je to fantastická příležitost. Je to gentleman, jiný člověk, než na jaké jsme zvyklí, přinese klid a zkušenosti. Věříme, že je to ten správný člověk, který v krátkodobém horizontu zlepší výsledky. Chceme i nadále pracovat na budoucnosti. Pro klub byl správnou volbou," vyjádřil se Ghisolfi k rozhodnutí svěřit tým Claudiu Ranierimu po vyhazovu Ivana Juriče.

Ředitel Giallorossi zdůraznil, že období, kterým si římský celek prošel, nebylo snadné. Podle něj je ale důležité jít dál a posunout se kupředu, protože fanoušci si zaslouží víc.

"S tímhle obdobím nejsme spokojeni, musíme převzít odpovědnost a dál věřit v projekt. Viděli jsme, co se stalo Neapoli, která nyní bojuje o Scudetto. Chceme najít řešení, zůstat v klidu a on nám dává potřebnou důvěru," pokračoval. Tým z hlavního města se v neděli utká s vedoucím týmem ligy Neapolí a bude cílit na první venkovní výhru v sezoně.