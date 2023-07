Sarri věří v setrvání Milinkoviče-Saviče a příchod posil. Potvrdil i nabídky z Arábie

Trenér Lazia Maurizio Sarri (64) potvrdil, že dostal nabídku z Arábie: "Ale neuvažoval jsem o tom. V Laziu se cítím dobře a zůstávám tady. Za dva roky bych o té nabídce možná přemýšlel, ale teď ne." Před mikrofony Sportitalia se zkušený kouč známý tím, že si nebere servítky, rozpovídal také o aktuálním dění v římském klubu a rivalitě s Mourinhem.

Jedním ze stěžejních témat je pro Sarriho budoucnost jeho svěřence Sergeje Milinkoviče-Saviče, který byl spojován s odchodem do Al-Hilalu, obou milánských celků nebo Juventusu. "Pro klub je to problém, pro mě radost. Jeho přínos je nesporný. Vše záleží na tom, jak moc si to nechá stoupnout do hlavy. Milinkovič s čistou hlavou je výjimečný fotbalista. Je to hráč, který se u nás za dvě sezony podílel asi na 40 gólech, ať už asistoval nebo dával gól," poznamenal italský trenér.

Sergej Milinkovič-Savič Profimedia

"Ano, dostal jsem nabídky z Arábie. Ale nezvažoval jsem je. V Laziu jsem spokojený a zůstávám tady. Tak za dva roky bych o nich možná přemýšlel, ale teď ne. V Biancocelesti jsem spokojený a navíc to mám domů dvě hodiny jízdy," vyvrátil svůj odchod do Saúdské Arábie Sarri.

Je si však dobře vědom, jaké sumy jsou v souvislosti s touto štací ve vzduchu. Zavzpomínal přitom i na jednoho ze svých bývalých svěřenčů. "Koulibaly? Četl jsem, že si za tři roky vydělá 90 milionů eur. Bude schopen zabezpečit svou rodinu na několik generací..."

Lazio a přestupy

"Berardi je zajímavý hráč, rád bych ho trénoval. Stejně tak další hráče Sassuola, jako jsou Frattesi a Maxime Lopez. Berardi ovšem zůstává hráčem Sassuola, takže to nebudu dále rozvádět," rozmluvil se Sarri o možných přestupových cílech italského celku. Vyjednávání o příchodu Berardiho údajně brzdí vysoká cenovka, kterou mu dalo Sassuolo.

Domenico Berardi Profimedia

Kromě toho se ale zkušený stratég zameřuje také na jiné hráče: "Torreira? V Sampdorii si vedl velmi dobře a dařilo se mu také ve Fiorentině."

"Kdybych měl mluvit z egoistického hlediska, po tom, co jsem udělal druhé místo s Laziem, jsem měl rezignovat. Překonat tento úspěch totiž bude opravdu obtížné. Jsem nicméně v prostředí, kde se cítím dobře, a rád bych se posunul ještě dál. Všichni si ale musíme uvědomit, že zopakovat to bude nesmírně těžké," vyzval k opatrnosti Sarri.

Ve spojitosti s přestupem Berardiho se zastavil i u nového sportovního ředitele Juventusu Cristiana Giuntoliho."Giuntoli má určité výrazné vlastnosti, tou nejdůležitější je odvaha. Nedělá mu problém dát na trh důležitého hráče a na druhé straně vzít neznámého. To byla vždy jeho velká síla; odvaha spojená s kompetentností," myslí si.

José Mourinho AFP

Řeč přišla i na městského rivala Lazia. "AS Řím? I v předchozích letech to byl skvělý tým. Vydalo sice hodně energie v Evropě, v lize se mu dařilo méně, než by mohlo, ale síla týmu byla zkrátka znát. Co se týče rivality s Mourinhem, já osobně žádnou necítím," uzavřel Sarri.