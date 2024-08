Startuje italská Serie A i se třemi českými fotbalisty, titul se pokusí obhájit Inter

O víkendu začne nová sezona italské fotbalové ligy. Obhájce titulu a největší favorit soutěže Inter Milán se na úvod představí v sobotu na hřišti Janova. Do prvního kola může zasáhnout i trojice českých hráčů. Vedle záložníků Antonína Baráka (29) (Fiorentina) a Jakuba Jankta (28) (Cagliari) čeká na premiérovou šanci v Serii A i středopolař Lecce Daniel Samek (20).

Inter v minulé sezoně dominoval tabulce o 19 bodů před druhým městským rivalem AC. "Nerazzurri" navíc udrželi kádr pohromadě, a tak budou útočit na svoji první úspěšnou obhajobu titulu po 15 letech.

"S přípravou jsem velmi spokojený, i když kvůli Euru a Copě América nebyla snadná. Cílem je zopakovat zisk scudetta a chceme uspět i v Lize mistrů. Budeme ale muset být ještě lepší než posledně," upozornil kouč Simone Inzaghi.

AC, Neapol a Juventus s novými trenéry

Inter nepřivedl během letní pauzy žádné velké jméno, což platí pro většinu celků Serie A. Nejvýraznějšími transfery jsou přesun nejlepšího střelce španělské ligy Artema Dovbyka z Girony do AS Řím nebo přestup kapitána španělských mistrů Evropy Álvara Moraty z Atlétika Madrid do AC Milán. Právě "Rossoneri" jsou jedním ze 14 klubů nejvyšší italské soutěže, které jdou do sezony s novým trenérem.

"Musíme mít ambici vyhrát titul, jinak to ani v klubu, jakým je AC Milán, nejde. V přípravě jsme si dokázali, že se můžeme měřit s nejlepšími," řekl kouč Paulo Fonseca, jenž nahradil Stefana Pioliho. Jeho tým v létě zdolal Barcelonu, Real Madrid nebo Manchester City.

Program 1. kola Serie A. Livesport

Od roku 2020 čeká na "scudetto" Juventus, s 36 tituly nejúspěšnější italský celek. Rovněž turínský velkoklub bude mít na lavičce novou tvář, z Boloně přivedl Thiaga Mottu. "Hlavně chci, abychom do každého zápasu dali maximum a udělali jsme všechno pro dobrý výsledek. Po utkání chci vidět hrdý a spokojený tým, který má z fotbalu radost," uvedl jednačtyřicetiletý kouč, jenž dovedl Boloňu poprvé v historii do Ligy mistrů.

Do širšího okruhu favoritů patří i další účastník Ligy mistrů a vítěz Evropské ligy Bergamo nebo AS Řím. Nečitelná je situace kolem Neapole, která v minulé sezoně při obhajobě titulu skončila až desátá a v pohárech se nepředstaví. Nově ji povede úspěšný trenér Antonio Conte. Nováčky soutěže jsou Benátky, Como a Parma.