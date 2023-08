Žádná demolice, San Siro je kulturní památka. AC i Inter budou hledat nový domov

San Siro se bourat nebude, ikonický fotbalový chrám totiž čerstvě dostal status kulturní památky. Pro milánské kluby Inter a AC jde ale o nečekanou změnu plánu. Projekt nového stadionu, který měl vyrůst v těsné blízkosti stárnoucí arény, se musí přepracovat.

Milán bude hostit olympijské hry 2026 a právě na San Siru proběhne slavnostní zahájení. Ihned po akci se ale mělo začít se stavbou nové arény. Z původního stadionu měly v přilehlém parku zůstat pouze monumentální sloupy, jako připomínka historie. Nové modernější San Siro mělo mít kapacitu 65 tisíc diváků, tedy až o 15 tisíc méně než to současné.

Projekt ale neprošel u regionální kulturní komise Lombardie, která označila ikonickou stavbu z let 1948–1955 za kulturní dědictví. Právě tehdy dali inženýři Armando Ronca a Ferruccio Calzolari při první rekonstrukci fotbalového svatostánku dnešní podobu.

V roce 1980 pak bylo San Siro pojmenováno po italské fotbalové legendě Giuseppem Meazzovi, který zemřel o rok dříve. Milánský svatostánek hostil zápasy mistrovství světa 1990, stal se jedním z domovů italské fotbalové reprezentace, hostil čtyřikrát finále Ligy mistrů a tři finále Poháru UEFA.

Jak informuje Gazzetta dello Sport, majitelem stadionu je město Milán, které od fotbalových klubů AC a Inter každoročně vybírá poplatek za jeho využívání. I proto hledají milánské kluby nová řešení, i když se nabízí i rekonstrukce a modernizace. Tato varianta by prý ale nevyřešila všechny požadavky moderní doby. Inter už oznámil, že chystá stavbu nového domova klubu na jižní periferii města v Rozzanu, AC by se chtělo stěhovat ještě o kousek dál do San Donata.