Šest titulů za posledních sedm let. A teď? Young Boys Bern strádá u dna tabulky a mění trenéry

Podobně jako hráči PSG, Manchesteru City nebo Bayernu Mnichov byli fotbalisté Young Boys Bern v posledních letech zvyklí zvedat nad hlavu jeden mistrovský pohár za druhým. Za posledních sedm let se jim to poštěstilo šestkrát, čímž získali status švýcarského obra. Zároveň se stali pravidelnými účastníky Ligy mistrů. Před startem aktuální sezony byli ve švýcarské Super League jasnými favority na obhajobu titulu, katastrofální vstup do ročníku je však přibližuje spíš druhé lize.

Young Boys jsou momentálně třetí od konce, po 10 odehraných zápasech ztrácejí na vedoucí FC Curych 12 bodů. A ačkoliv do konce sezony zbývá ještě spousta utkání, špatný vstup do sezony neušel pozornosti švýcarských médií, která se snaží na důvod pádu kdysi neohroženého klubu přijít.

Tabulka k 26. říjnu. Livesport

Kořeny současného úpadku sahají dle švýcarského deníku 20 Minuten až do loňského prosince. Přestože v minulém ročníku ovládli Young Boys švýcarskou ligu (a to s náskokem 12 bodů), jejich sezona se neobešla bez problémů. Do zimní přestávky sice šli jako lídři tabulky a postoupili i do vyřazovací fáze Evropské ligy, jenže v kabině to vřelo.

Dlouholetá hvězda týmu a jeho elitní střelec Jean-Pierre Nsamé z Kamerunu a talentovaný obránce Auréle Amenda nebyli spokojeni se svou herní vytížeností. V lednovém přestupovém okně nakonec Nsamé po sedmi letech klub opustil a zamířil do italského Coma.

Když se tomu v únoru přidalo zranění defenzivní opory Lorise Benita, přišla séria neuspokojivých výsledků a náskok na druhé Servette Ženeva se scvrkl na pouhý bod. Nebylo divu, že to v březnu odnesl kouč Raphaël Wicky. Byla to mimochodem první ze tří letošních změn na trenérském postu, což je za sedm měsíců (z nichž se navíc dva nehrálo) odstrašující fakt.

Jean-Pierre Nsame v Young Boys. FABRICE COFFRINI/AFP

Young Boys nakonec titul vybojovali, ovšem s důležitým dodatkem. Průměrně totiž získali 2,02 bodu na zápas, což je nejnižší hodnota, jakou kdy jako mistři měli.

Je zřejmé, že minulá vítězná sezona do klubu klid nepřinesla. Fanoušci i odborníci kritizují vedení, zvlášť šéfy sportovní složky Christopha Spychera a Stevea von Bergena. Vyčítají jim, že přes léto sáhli hlavně po mladých posilách a nepřivedli zkušenější hráče, kteří by tým stabilizovali.

Liga mistrů a... nic

Přesto začala aktuální sezona pro švýcarské giganty hůř, než by si kdokoliv pomyslel. Na první ligovou výhru čekali Young Boys až do sedmého kola. A navzdory stále trvající Benitově rekonvalescenci zůstal kádr z velké části stejný jako v minulém ročníku. Na rozdíl od něj mnoho světlých momentů zatím neprožil.

Největší radost přinesly výhry nad Galatasarayem v kvalifikaci Ligy mistrů (3:2 doma a 1:0 venku). Zdálo se, že se klub dostává zpět do správných kolejí.

Místo toho však zatím v milionářské soutěži neuhrál ani bod. První dva těžké zápasy s Aston Villou a Barcelonou jednoznačně prohrál (0:3 a 0:5), proti Interu mu ve středu unikla cenná remíza v nastavení. Před reprezentační pauzou navíc přišla ligová porážka od rivalů z Basileje. Ta nakonec stála post hlavního trenéra Patricka Rahmena, jenž se na lavičce ohřál pouze několik měsíců.

Young Boys nyní čelí klíčové fázi sezony, která pokud nemá skončit totálním neúspěchem, musí se stát něco zásadního. Mnohé nasvědčuje tomu, že krizí zmítaný tým bude mít v nadcházejícím měsíci co dělat.

Na konci jinak černého tunelu však problikává světlo. V prvním zápase po nedávné reprezentační přestávce si Young Boys zajistili důležité vítězství nad Lucernem, jenž se před zápasem dělil o první místo v ligové tabulce.

Následující týdny pro ně budou bezpochyby rozhodující. V příštích pěti ligových kolech se dvakrát utkají s Luganem, poté s Basilejí, FC Curych a znovu s Lucernem. Pokud se černožlutým nepodaří zabrat, hrozí jim, že mistrovské ambice definitivně padnou a suverénní šampioni minulých let se skutečně budou strachovat o záchranu mezi elitou.