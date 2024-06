TOP 6 nejlepších přestupů volných hráčů v 21. století: Italský režisér či obávaný střelec

Už je to uděláno, už je to hotovo. Příštích několik let bude domovem francouzského ostrostřelce Kyliana Mbappého (25) madridské San Bernabéu a už teď je jasné, že jeho příchod z Parku princů do kádru úřadujícího šampiona La Ligy i Ligy mistrů se zařadil mezi nejlepší přestupy volných hráčů 21. století. Připomeňte si i další hvězdy, které měnily dres po konci smlouvy.

Byť se svého času přesunovaly zadarmo také hvězdy jako Zlatan Ibrahimovič (PSG –> Manchester United), Rivaldo (Barcelona –> AC Milán), Gianluigi Buffon (Juventus –> Paris Saint-Germain), Franck Ribéry (Bayern Mnichov –> Fiorentina), Patrick Kluivert (Barcelona –> Newcastle) nebo Miroslav Klose (Bayern –> Lazio), specializovaný server transfermarkt.com považuje za pět nejlepších změn jiná esa. A na ty se teď můžeme společně podívat.

PSG –> Real Madrid (2024)

Sága pětadvacetiletého majitele zlata i stříbra z posledních dvou světových šampionátů by vydala na několik románů. V Realu každopádně čeká na bývalý expres Monaka podpisový bonus ve výši 130 milionů eur, s tím, že ve španělské metropoli by si měl vydělat 26 milionů eur ročně.

Pro Bílý balet jde v tomto směru o první velký úlovek po mnoha letech. V poslední době se totiž výhodně převlékaly trikoty spíše opačným směrem, což můžeme doložit na případech Ikera Casillase (FC Porto), Roberta Carlose (Fenerbahce Istanbul), Kaká (AC Milán), Ruuda van Nistelrooye (Hamburk), Luíse Figa (Inter Milán) či Raúla (Schalke 04).

Statistiky Kyliana Mbappého během působení v PSG. Livesport

AC Milán –> Juventus (2011)

I když si někdejší uznávaný špílmachr italského národního mužstva se 116 mezinárodními starty zahrál na sklonku kariéry také za New York City, své nejzářivější dny samozřejmě prožil na Apeninském poloostrově, kde prošel celou velkou trojkou – Interem Milán, AC Milán i Juventusem Turín.

Právě Bianconeri se ho povedlo před třinácti lety získat zdarma po vypršení kontraktu na San Siru a odchovanec Brescie se podepsal pod čtyři Scudetta v řadě. Když se později přesouval v pokročilém fotbalovém věku do MLS, funkcionáře Staré dámy to nikterak nebolelo.

Pirlo v dresu Juventusu. Profimedia

Manchester United –> Juventus (2012)

Juventus se zdá být na příchody "za hubičku" vyloženým specialistou. Jen o rok po Pirlovi se totiž podařilo nejúspěšnějšímu klubu Serie A ulovit z mládeže Manchesteru United tehdy náctiletého Paula Pogbu. Ten se tehdy stal - podobně jako zkušenější italský režisér, jenž nyní trénuje Sampdorii Janov - jedním ze symbolů tehdejších turínských úspěchů.

Když se po čtyřech letech vracel zpět do Manchesteru, dvacetinásobné mistry Premier League to vyšlo na astronomických 105 milionů eur. Není bez zajímavosti, že se momentálně suspendovaný odchovanec Le Havru na Juventus Stadium opět vrátil v roce 2022 a domácí to znovu nestálo ani euro.

Pogba prožil nejlepší roky kariéry v Juventusu. AFP

AS Řím –> AC Milán (2003)

Ten čas ale letí. Řekli byste, že slavný brazilský bek Cafú už se rozloučil s profesionální kariérou před více než 15 lety? Jeho poslední krátkodobou štací byl po přerušení kariéry neznámý anglický celek Garforth Town AFC.

I když v minulosti zářil v barvách Realu Zaragoza, Juventude či Palmeiras, o největší rozruch se postaral v roce 2003, kdy po šesti letech v AS Řím přestoupil do konkurenčního AC Milán, v němž vydržel dalších pět sezon. A čas na San Siru si dvojnásobný světový šampion z let 1994 a 2002 užil i díky ovládnutí Serie A, Coppa Italia i tamního Superpoháru, o slavném triumfu v Lize mistrů nemluvě.

Dortmund –> Bayern (2014)

I když byste možná řekli, že současného střelce Barcelony Roberta Lewandowského už získal výhodně celek Znicz Pruszkow, který si ho před osmnácti lety pořizoval z rezervy Legie za 15 tisíc eur, případně Lech Poznaň, jenž do něj o dva roky později investoval 380 tisíc eur, ještě výhodněji se to povedlo Bayernu Mnichov a to před rovnými deseti lety.

Bavorský obr ho totiž přetáhl z vestfálského Signal Iduna Parku do Allianz Areny zadarmo po vypršení smlouvy a protože "Lewa" následujících osm let v Mnichově vyučoval z produktivity, jednalo se o mistrovský tah. Bayern, jemuž vystřílel celou řadu bundesligových primátů, na něm navíc královsky vydělal – nedlouho před jeho čtyřiatřicátými narozeninami ho totiž poslal do Barcelony za 45 milionů eur.

Lewandowski byl v Bayernu klíčovým hráčem. Livesport

Barcelona –> PSG (2021)

Jedna z největších senzací historie. Messi byl spojen s Barcelonou pupeční šňůrou, v klubu působil jednadvacet let, pak ale Camp Nou zamával na rozloučenou a odešel do francouzského PSG. V Barceloně argentinské hvězdě vypršela smlouva, podepsání nového kontraktu zabránila i pravidla finančního fair play.

Ostatně s finančními problémy se Barca potýká dodnes a když o nich promluvil během této sezony trenér Xavi, dostal padáka. V PSG sice Messi s týmem posbíral dva mistrovské tituly, ale zjevně mu angažmá v Paříži nesedělo a už po dvou letech přišlo další stěhování, tentokrát do MLS.