Pocity mám opravdu dobré. Našel jsem tu skvělou partu, pochvaluje si Jankto Cagliari

Jakub Jankto (27) se po dvou letech znovu ocitl v Itálii, kde bude v nové sezoně oblékat dres Cagliari. Pro oficiální klubové kanály se bývalý reprezentant rozpovídal o návratu do Serie A i těžkých měsících, které následovaly po jeho coming outu.

"Po tom, co jsem udělal v únoru, to pro mě nebylo lehkých pár týdnů. V prvních dnech tréninku v Cagliari se mi daří velmi dobře. Chtěl bych poděkovat všem fanouškům, kteří na mě čekali na letišti, když jsem přiletěl. Moc si toho vážím, pronesl Jankto pro klubový web.

Bývalý český reprezentant, který se do Itálie vrátil po zkušenostech z Ascoli, Udinese a Sampdorie, se nakonec přesto ocitl v centru kontroverze, která vznikla po slovech ministra sportu a mládeže Andrey Abodiho. Ten totiž v reakci na citlivé téma prohlásil, že "respektuje individuální rozhodnutí, i když nemá rád okázalost." Vše se poté mezi klubem, hráčem a ministrem vyjasnilo.

"Ranieriho a jeho kolegy znám dobře, prožil jsem s nimi dvě sezony v Sampdorii. Od jeho příchodu do Cagliari jsem tým pozorně sledoval. První pocity jsou opravdu dobré, našel jsem tu skvělou partu. Už začínáme tvrdě pracovat, máme dvojité tréninky. Tyto týdny jsou opravdu užitečné, abychom našli rytmus a co nejlépe se připravili na sezonu," řekl Jankto.

"Když jsem tu byl jako soupeř, všiml jsem si, že publikum v Cagliari je tvrdé. Vždycky bylo těžké sem přijet a hrát. Tribuny jsou přilepené ke hřišti, fanoušci táhnou tým. Už se nemůžu dočkat, až nastoupím na hřiště v Unipol Domus," dodal donedávna hráč pražské Sparty.

Jankto se do Itálie vrací s jasným cílem: "V Getafe jsem si po několika zápasech poranil kotník. Byl jsem několik měsíců mimo hru a nebylo snadné získat zpět formu. Teď chci myslet na budoucnost. Je mi 27 let a doufám, že budu mít ještě šest až sedm let na to, aby se mi dařilo," uzavřel.