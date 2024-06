Liberec posiluje Thomas, syn slavného otce a bývalý hráč Rangers či Montrealu

Ofenzivu hokejistů extraligového Liberce posílil Christian Thomas (32) z Bolzana. Kanadský útočník se zkušenostmi z NHL podepsal pod Ještědem smlouvu na příští sezonu, jejíž součástí je i roční opce. Bílí Tygři o dohodě informovali na klubovém webu.

Držitel olympijského bronzu Thomas z roku 2018 má v NHL, v níž zářil kdysi jeho otec Steve Thomas, na kontě 27 startů v barvách New York Rangers, Montrealu a Arizony. Většinu zámořské kariéry však strávil v nižší AHL. Posledních šest sezon odehrál v Evropě, působil ve Švédsku, KHL, Švýcarsku, Finsku a naposledy také v mezinárodní rakouské ICEHL.

Za Bolzano nastoupil rodák z Toronta v minulé sezoně včetně play off do 59 zápasů a připsal si 44 bodů za 18 gólů a 26 asistencí. V základní části byl nejproduktivnějším hráčem mužstva.

"Christian je hráč s historií v NHL, spoustu sezon odehrál v AHL a top evropských ligách. Poslední dva roky sice nastupoval v nižší evropské soutěži, ale to nic neubralo na jeho tlaku do brány a rychlosti bruslení. Je nebezpečný v zakončení a má skvělý forčekink, což jsou atributy, které jsme u hráče hledali. Jeho skautováním jsme strávili mnoho času. Věříme, že do našeho týmu má co přinést," uvedl hlavní trenér Filip Pešán.