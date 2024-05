Je to jedno z největších ocenění, co jsem kdy dostal, rozplýval se liberecký útočník Filippi

Na konci dubna prožil hokejový útočník Tomáš Filippi (32) zklamání, když pro něho skončil z rozhodnutí trenérů reprezentace boj o nominaci na domácí mistrovství světa. Po individuální stránce velmi povedený ročník ale nakonec zakončil radostně, dnes byl v Praze vyhlášen Hokejistou sezony. V rozhovoru s novináři řekl, že si ocenění váží o to víc, že o něm rozhodli ostatní hráči. Získal ho i díky tomu, že věří v to, co dělá.

Hokejistou sezony je liberecký centr poprvé v kariéře. "Je to ocenění, které nevybírá nikdo u televize, ale rozhodují o něm samotní hráči. Takže ještě o to víc si toho vážím, když vím, že mě zvolili ostatní kluci. A vážím si toho opravdu hrozně moc," řekl Filippi při vyhlášení ve Slovanském domě. "Je to jedno z největších ocenění, co jsem kdy dostal," dodal Filippi, jenž si zároveň převzal ocenění jako nejproduktivnější hráč základní části.

K bodově jasně nejlepší extraligové sezoně ho podle všeho dovedla víra ve vlastní síly. A také důvěra, kterou pod Ještědem cítí. "Snažím se věci dělat pořád stejně. Nejsem takový, že když se něco nepovede, tak hnedka všechno překopu. Prostě věřím tomu, co dělám. Také jsem dostával hromadu prostoru na ledě, od trenéra (Filipa Pešána) jsem cítil důvěru. To se pak každému hraje lépe," prohlásil Filippi, jenž za 61 zápasů včetně play off nasbíral 70 bodů za 26 gólů a 44 nahrávek.

S týmem ale skončil už ve čtvrtfinále. "Z osobního hlediska jsem se svými statistikami samozřejmě spokojený, ale když to budu hodnotit z týmového pohledu... Nejsem úplně fanouškem toho, abychom se plácali po zádech za to, že jsme vypadli ve čtvrtfinále. I když se to odůvodňuje tím, že jsme měli mladý tým. Pro mě osobně – a myslím, že pro hodně kluků – je to pořád málo. Samozřejmě bychom chtěli víc," konstatoval Filippi.

Dobře ale vnímal, jak jde extraliga kvalitativně neustále nahoru. Je v ní stále obtížnější dojít až na vrchol. "Jasně, je to tak. Když si vezmete, co tady hraje za hráče. Podívejte se do Pardubic, na Spartu, do Brna, do Třince... To jsou hráči na NHL nebo KHL úrovni. Liga se vážně dost zkvalitňuje a já jsem rád, že toho můžu být součástí," podotkl Filippi.

Jakožto třicátník se cítí v kabině Bílých Tygrů také mladý. "Cítím se vážně dobře. Vím, že touhle cestou se náš klub rozhodl jít už před časem. A podle mě to nese ovoce, jen se podívejte na Rychlase (Jakub Rychlovský), jak letos vystřelil. Příští rok to může být zase někdo jiný. Já jsem jen pro, aby hráli," jmenoval Filippi teprve dvaadvacetiletého spoluhráče, jenž se stal v základní části nejlepším střelcem.

Dostává se občas tak trochu do role mentora. "Michal Birner, to byl mentor, ne já. Rozloučil se a bude nám hodně chybět – jak na ledě, tak v kabině. Ale když budu mluvit o našem útoku s Rychlasem a Martinem Faško-Rudášem, tak jsme hokej řešili fakt hodně. Nebylo to ale tak, že jen já říkám, co se bude dělat. Každý k tomu řekl svůj pohled, pak jsme se nějak shodli. Hokej vidíme všichni tři podobně. Ale baví mě, když za mnou někdo přijde, že chce poradit nebo něco ukázat. Už jsem v hokeji něco zažil, takže samozřejmě rád pomůžu," uvedl Filippi.

O parťáka Rychlovského velmi pravděpodobně přijde, při jeho výkonech lze očekávat, že vyrazí na zkušenou do zahraničí, nebo třeba i do zámoří. "Samozřejmě mu to přeju, pro nás by ale bylo lepší, kdyby zůstal. Po takové sezoně však musí šance přijít. A on ji musí využít," podotkl Filippi.

Bílí Tygři už ale zároveň ohlásili zajímavé posily - vrací se brankář Petr Kváča nebo útočník Adam Musil. Je zřejmé, že budou moct pomýšlet vysoko. "Stoprocentně jinak výrazně neoslabíme. Ještě také není konec přestupového období, do sezony je daleko. Myslím, že ještě něco přijde," odtušil Filippi.