Fotbalový víkend ONLINE: Yamal opouští národní tým, Grealishovi to střílí

Je tady víkend a po měsíci klubového fotbalu je tu opět ten mezinárodní. Aby vám neunikly podstatné informace a zároveň jste se dozvěděli novinky z útrob stadionů, sledujte speciál Livesport Zpráv, který mapuje nejzajímavější fotbalové dění nejen očima dat.

Neděle 13. října

19:32 – Zranění španělského mladíka Yamala není vážné, ale sedmnáctiletý útočník přesto opouští národní tým a vrací se do Barcelony. Oficiálně jde o herní přetížení. Hvězdička Barcelony odehrála v sobotu celý vítězný zápas proti Dánsku.

19:19 – Středopolař Jack Grealish vstřelil za Anglii během tří zápasů pod vedením trenéra Lee Carsleyho stejný počet gólů (2) jako za 36 zápasů, které koučoval Gareth Southgate. Tentokrát uspěl proti Finsku.

18:54 – Fluminense se zřejmě i příští rok bude spoléhat na Felipeho Mela. Brazilský veterán má smlouvu do konce roku, rád by ji však prodloužil, aby si mohl v létě 2025 zahrát na rozšířeném Mistrovství světa klubů.

17:30 – Fotbalisté Slovinska splnili roli favorita a v rámci Ligy národů zvítězili na půdě Kazachstánu 1:0. O jedinou branku zápasu se postaral v 55. minutě Jan Mlakar. Slovinci tak dále zůstávají ve hře o postup do elitní skupiny.

Statistiky zápasu. Livesport

16:05 – Jáchym Šerák se stal v Chance Národní Lize nejlepším hráčem září, kdy ve všech třech zápasech Chrudimi udržel čisté konto (2-1-0). Východočeský klub se nachází těsně za vedoucím Zlínem, na čemž se 23letý brankář podílel sedmi nulami.

14:30 – Rumunsko včera v Lize národů zvítězilo 3:0 na Kypru, kde si 77. reprezentační start připsal Nicolae Stanciu. Jednatřicetiletý záložník, jenž spojil kariéru se Spartou a především se Slavií, se tím v historických tabulkách dotáhl na Adriana Mutua na 12. místě. Rumunským rekordmanem zůstává Dorinel Munteanu (134).

14:10 – Bronislav Červenka byl za září oceněný jako nejlepší trenér v Chance Národní Lize. Zlín se pod jeho vedením drží na čele druholigové tabulky, což si ve zmíněném období upevnil čtyřmi výhrami.

13:45 – USA v nočním přátelském zápase porazilo Panamu (2:0), proti níž uzavřel skóre Ricardo Pepi. Pro útočníka PSV Eindhoven to byl šestý reprezentační gól po nástupu z lavičky, čímž se vyrovnal Christianu Pulisicovi na druhém místě v historických tabulkách (Eddie Johnson - 7).

12:30 – Barceloně by se po reprezentační přestávce mohl vrátit Andreas Christensen, jenž od začátku sezony laboruje se zraněním Achillovy šlachy. Katalánský celek dosud nepotvrdil, zda bude dánský obránce skutečně k dispozici.

10:55 – Španělsko sice včera v Lize národů zvítězilo 1:0 nad Dánskem, zdravotní problémy však zřejmě trápí Lamineho Yamala, který po zápase kulhal. Teprve 17letý křídelník Barcelony odehrál prakticky celé utkání, střídal až v nastaveném čase. Pokud se u talentovaného Španěla potvrdí svalové zranění, vynechá úterní duel se Srbskem.

10:50 – Alex Král se po příchodu do Espaňolu Barcelona usadil v základní sestavě a dobrými výkony si říká o setrvání na Pyrenejském poloostrově. Podle informací Mundo Deportivo bude nováček LaLigy usilovat o prodloužení hostování z Unionu Berlín a zvažováno bude rovněž aktivování opce. Více informací najdete v článku.

Porovnání Krále se spoluhráčem Kumbullou, který je v Espaňolu také na hostování. Opta by Stats Perform

08:30 – Španělsko v Lize národů těsně porazilo Dánsko 1:0, celkově však mělo 25 střeleckých pokusů, čímž vyrovnalo dosavadní maximum v LN ze zápasu s Ukrajinou v září 2020.

Sobota 12. října

23:21 – Portugalsko ovládlo i třetí zápas v Lize národů, tentokrát si odvezlo výhru 3:1 z Varšavy. Nestárnoucí Cristiano Ronaldo si připsal vítěznou branku a se třemi zásahy je na druhém místě tabulky střelců celé soutěže. Na straně domácích se prosadil pouze Piotr Zielinski. Více informací v článku.

Střelci utkání. Livesport

22:18 – Portugalsko v poločase zápasu Ligy národů vedlo 2:0 nad Polskem, proti němuž debutuje v seniorské reprezentaci Renato Veiga. Jednadvacetiletý hráč Chelsea byl do této chvíle v kádru jednadvacítky Selecao.

20:50 – Francie v pondělí odehraje zápas Ligy národů s Belgií, který bude jubilejním 200. v pozici asistenta pro Guye Stéphana. Před nástupem do realizačního týmu kouče Didiera Deschampse byl 67letý odborník před více než 20 lety pomocníkem Rogera Lemerra a Jacquese Santiniho.

20:29 – Hamburku nebude v nejbližší k dispozici Robert Glatzel, který si z přátelského utkání s Aarhusem (1:1) odnesl přetrženou šlachu v oblasti přechodu mezi kyčlí a stehnem. Pro 30letého útočníka to po operaci znamená konec podzimní části sezony a druholigový německý klub očekává několikaměsíční absenci.

Glatzel bude Hamburku chybět. Livesport

19:31 – Čeští fotbaloví reprezentanti do 19 let v druhém utkání úvodní fáze kvalifikace o postup na mistrovství Evropy podlehli Švýcarsku 0:1. Na turnaji ve Finsku tak nenavázali na úvodní vítězství 2:0 nad San Marinem. Svěřenci trenéra Aleše Křečka se na závěr v úterý utkají s domácím výběrem.

17:17 – Útočník pražské Sparty Ermal Krasniqi vstřelil jeden gól Kosova při výhře 2:1 v Litvě ve skupině C2 Ligy národů. Hrál i jeho klubový spoluhráč Albion Rrahmani, kosovský tým navázal na zářijovou výhru na Kypru (4:0).

Statistiky utkání. Livesport

14:05 – Anglická reprezentace stále hledá nástupce Garetha Southgatea a podle nejnovějších informací jedná s Thomasem Tuchelem, který je bez angažmá po letním konci v Bayernu Mnichov. Německý lodivod je však také jedničkou na seznamu Manchesteru United v případě, že se rozloučí s Erikem ten Hagem.

13:25 – Bukayo Saka opustil anglickou reprezentaci a vrátil se do Arsenalu. Křídelník se ve čtvrtek zranil a čekají ho další vyšetření, zítra určitě nenastoupí proti Finsku. Dalším hráčem, pro něhož předčasně skončil říjnový sraz anglické reprezentace, je Curtis Jones.

11:25 – Kamerunský obránce Joel Matip se rozhodl pověsit kopačky na hřebík. Poté, co mu skončila smlouva v Liverpoolu, to dlouho vypadalo, že by mohl v kariéře pokračovat v německém Schalke, kde v minulosti působil. Nakonec se však tento plán nezrealizoval a třiatřicetiletý fotbalista už žádné utkání nepřidá.

11:20 – Virgil van Dijk o víkendu absolvuje tréninky s nizozemskou reprezentací, v pondělí se pak od národního týmu odpojí a vrátí se do Liverpoolu. Obránce včera inkasoval červenou kartu, začátkem příštího týdne pak nebude moci nastoupit proti Německu.

Van Dijk se odpojí od národního týmu. DAVID BALOGH / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP

10:55 – Německo vyhrálo v Bosně a Hercegovině a špatné vzpomínky na tento zápas bude mít Chris Führich. Křídelník Stuttgartu se na trávník dostal v 82. minutě a stihl si přivodil svalové zranění. "Má ve svalu trhlinu," prohlásil po utkání trenér Julian Nagelsmann.

10:30 – Česko v pondělí nastoupí proti Ukrajině, utkání je na programu ve Vratislavi a do Polska dorazí i menší výprava ze Španělska. Jako hlavní rozhodčí bude utkání Ligy národů řídit Guillermo Cuadra, praporky do rukou vezmou Guadalupe Porras Ayuso a Iňigo Prieto.

10:20 – Fotbalisté Uruguaye prohráli v 9. kole jihoamerické kvalifikace o postup na mistrovství světa 0:1 na hřišti outsidera Peru a nevyužili šanci dostat na druhé místo tabulky před Kolumbii. První výhru Peruánců v kvalifikaci zařídil hlavičkou v 88. minutě Miguel Araujo a jeho tým se díky ní dostal z posledního místa tabulky bod před Chile. Více informací najdete v článku.

09:45 – Přesně před rokem byl trenér Sylvinho u toho, když jeho Albánci porazili v Tiraně Česko 3:0, díky čemuž si zajistili postup na Euro. V pátek večer v Praze však tentokrát český tým nepřelstil. Podle Brazilce na to měl velký vliv útočník Tomáš Chorý, který dvěma góly zařídil výhru národního týmu v rámci Ligy národů 2:0. Více informací najdete v článku.

Brazilský trenér Albánců Sylvinho. Martin Divíšek / EPA / Profimedia

08:20 – Valentín Carboni si poranil koleno a jedná se o hodně vážný problém. Argentinský křídelník Marseille má přetržený přední zkřížený vaz a čeká ho operace, letošní sezona pro něho skončila.

Pátek 11. října

23:07 – Ukrajina porazila v azylu v Poznani Gruzii 1:0 a v "české" skupině B1 Ligy národů premiérově vyhrála. Naopak gruzínský tým ve 3. kole nenavázal na dvě vítězství a v čele tabulky má šest bodů stejně jako Češi po domácím triumfu 2:0 nad Albánií v souběžně hraném duelu. V pondělí Ukrajinci přivítají právě svěřence trenéra Ivana Haška v jiném polském městě Vratislavi, kde mu budou chtít oplatit zářijovou porážku 2:3 z Edenu. Informace o dalších zápasech v článku.

Statistiky utkání. Livesport

22:45 – Češi ve třetím utkání Ligy národů zdolali doma Albánii 2:0 a připsali si druhé vítězství ve skupině B1. Obě branky dal před téměř 18 tisícovkami diváků útočník Tomáš Chorý, který otevřel skóre už ve třetí minutě a po hodině hry přidal pojistku. Český celek částečně oplatil soupeři loňskou porážku 0:3 z venkovního vzájemného duelu v evropské kvalifikaci.

21:21 – Po devíti letech je oficiálně u konce případ bývalého generálního sekretáře světové fotbalové federace FIFA Jéromea Valckeho týkající se údajných machinací kolem prodeje vstupenek na mistrovství světa v Brazílii 2014. Úřad švýcarského generálního prokurátora v pátek oznámil, že trestní řízení uzavřel. Švýcarské úřady vyšetřovaly Valckeho také v dalších případech, které už jsou všechny zastaveny, až na jeden. Nejvyšší federální soud stále projednává jeho odvolání proti 11měsíčnímu podmíněnému trestu odnětí svobody za korupci při prodeji vysílacích práv na mistrovství světa, který dostal v červnu roku 2022.

20:31 – Marcus Thuram absolvoval dnešní trénink francouzské reprezentace. Útočník Interu Milán je v pořádku po zranění kotníku, kvůli němuž nenastoupil včera proti Izraeli.

19:23 – Barcelona neuspěla ve sporu s ruským klubem Zenit Petrohrad o půlmilionový bonus týkající se brazilského křídelníka Malcoma. Španělský velkoklub se odvolal proti loňskému rozhodnutí světové federace FIFA ke Sportovnímu arbitrážnímu soudu (CAS) v Lausanne, jenž dnes oznámil, že jeho nárok zamítl.

18:35 – Habib Beye odmítl nabídku stát se novým trenérem reprezentace Senegalu. 46letý kouč loni dovedl Red Star k postupu do druhé nejvyšší francouzské soutěže a následně z klubu odešel, u senegalského národního týmu začátkem října skončil Aliou Cissé.

16:59 – Quilindschy Hartman začíná plánovat návrat na trávníky. Obránce Feyenoordu si koncem března vážně poranil koleno a ještě několik měsíců bude platit, že v letošní sezoně neodehraje ani minutu. To by se mělo změnit v lednu.

16:47 – Joël Matip se pravděpodobně nevrátí do Schalke, stejně jako nepodepíše smlouvu s žádným jiným klubem. Kamerunský obránce po minulé sezoně opustil Liverpool a od té doby je volným hráčem, podle deníku Ruhr Nachrichten nyní zvažuje konec kariéry.

16:14 – Newcastlu bude v nejbližších zápasech chybět Kieran Trippier, obránce si poranil stehenní sval a čeká ho několikatýdenní pauza.

Trippier vypadl ze sestavy Newcastlu. Livesport

15:36 – Nottingham Forest dostal pokutu ve výši 750.000 liber, v přepočtu 22,6 milionu korun, za zpochybnění důvěryhodnosti rozhodčích. Fotbalová asociace oznámila, že účastník Premier League se provinil zveřejněním rozhořčeného příspěvku na sociálních sítích. Klub si v něm ostře stěžoval na výkon rozhodčích po dubnové porážce 0:2 s Evertonem.

14:57 – Italskou reprezentaci doplnil Nicoló Zaniolo. Záložník Atalanty nahradí Lorenza Pellegriniho, který včera inkasoval červenou kartu, nebude moci nastoupit v neděli proti Izraeli a už se vrátil do AS Řím.

Zaniolova čísla z této reprezentační sezony. Livesport

14:43 – Paul Pogba uspěl s odvoláním proti trestu za doping, v březnu bude moci znovu hrát a na sobě podle všeho nebude mít dres Juventusu. Trenér Thiago Motta se záložníkem nepočítá a francouzský fotbalista by se mohl vrátit do vlasti, kde už začal vyjednávat s Marseille.

13:25 – V hlasování o nejlepšího hráče anglické ligy za měsíc září uspěl Cole Palmer. Ofenzivní záložník ve službách Chelsea nastřílel pět branek, na jeden zásah navíc nahrál. Nejvíce se blýskl v duelu s Brightonem, když jako první fotbalista v historii Premier League nastřílel v prvním poločase čtyři góly.

13:20 – Enzo Maresca dostal cenu pro nejlepšího manažera anglické Premier League za měsíc září. Jeho Chelsea se dařilo, ze čtyřech zápasů vytěžila deset bodů.

13:15 – Fotbalové kluby Lazio Řím a Atlético Madrid budou pykat za rasistické chování fanoušků na zápasech evropských pohárových soutěží. Italský tým bude mít na příští domácí utkání Evropské ligy uzavřené dva sektory na slavné tribuně Sever, Atlético zatím vyvázlo s pokutou. O trestech pro oba kluby informovala UEFA.

12:30 – Zkušený brazilský obránce Felipe Melo, bývalý reprezentant a současný hráč Fluminense, ve čtvrtek oznámil, že na konci roku 2025 ukončí kariéru.

Felipe Melo ukončí kariéru. Profimedia

12:10 – Bývalý kouč německé reprezentace Joachim Löw se v nejbližší době na fotbalovou scénu pravděpodobně nevrátí. V současné době nemá žádnou konkrétní nabídku. "Pořád se objevují nějaké spekulace, ale s nikým nejednám," řekl 64letý trenér po rozlučkovém zápase Lukase Podolského v Kolíně nad Rýnem.

11:45 – Jedna z nejvýraznějších postav Barcelony a Brazílie posledních dekád Ronaldinho investoval do klubu Greenville Triumph. Mistr světa z roku 2002 koupil v klubu, který hraje v USL League One, minoritní podíl. Tým o transakci informoval na sociálních sítích.

10:35 – Řečtí reprezentanti vybojovali v Lize národů historické vítězství 2:1 nad Anglií. Albion se jim podařilo porazit vůbec poprvé, dokázali to dokonce v londýnském Wembley a dvěma góly se o to postaral Vangelis Pavlidis. Skupinu B2 vedou s plným ziskem před Angličany, kteří poprvé ztratili body.