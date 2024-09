Golfistce Kouskové se na turnaji LET ve Španělsku daří, v polovině se dělí o vedení

Golfistka Sára Kousková se po druhém kole turnaje evropského okruhu La Sella v Alicante dělí o vedení a útočí na vylepšení svého maxima, kterým je páté místo. Skóre -7 mají ve Španělsku i další dvě hráčky. Spolu s pětadvacetiletou Kouskovou jsou v čele Australanka Kirsten Rudgeleyová a Italka Virginia Elena Cartaová. Cutem prošla jako jediná Češka.

Kousková začala turnaj LET dvěma údery pod par a dnes se blýskla pěti ranami pod normou hřiště. "Byly to dva velmi solidní dny a spousta stabilního golfu," uvedla v nahrávce pro média. "Včera ještě malinko přišla chyba na deváté, mé poslední jamce, kdy jsem zahrála do vody. Dnes ještě o fous lepší krátká hra, na každém pětiparu jsem skórovala. To bylo super," zhodnotila.

Kousková vybojovala zatím životní páté místo loni v říjnu v Indii, pak byla ještě dvakrát šestá. V dubnu v Austrálii však déšť zkrátil turnaj na jediné kolo a výsledky byly neoficiální. Před víkendem v Alicante má jasný plán. "Do zítřka se budeme snažit jít stejně uvolněně, s klidnou hlavou a být trpělivá. Bude to jen další kolo," dodala.

Výsledky La Sella Open