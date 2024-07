Když zahraji nadstandardní golf, tak by to mohlo i cinknout, věří Kousková před premiérou na OH

I když se chystá na svou první olympiádu v kariéře, má golfistka Sára Kousková (25) vysoké ambice. Česká hráčka dokonce v koutku duše myslí na medaili. Přestože ženám začne v Paříži první kolo až za dva týdny, Kousková odcestuje do dějiště her už dnes tak, aby mimo jiné stihla i páteční slavnostní zahájení. Novinářům řekla, že je ráda, že bude mít ve startovním poli krajanku Kláru Davidson Spilkovou (29), a že si možná najde v Paříži chvilku i na malování.

"Olympijský turnaj je velmi specifický v tom, že soutěží jen 60 hráček oproti klasickým startovním polím, kde je to od 120 do 150. To samozřejmě přináší větší šance jakékoliv hráčce, protože má míň soupeřek. Když jsme viděli při minulé olympiádě (stříbrného) slovenského reprezentanta Roryho Sabbatiniho, tak si myslím, že zvítězit nebo získat medaili bude moci opravdu téměř kdokoliv," řekla Kousková.

Zlato mezi ženami obhajuje Američanka s českými kořeny Nelly Kordová. "Neměla teď takovou skvělou formu, jakou ukázala třeba na začátku sezony. Myslím, že když budu hrát svůj standardní golf, bude to dobré. A když to bude dokonce nadstandardní, tak by to mohlo i cinknout. Myslím, že to není úplně odvážné. Spíš je to tak nějak v té hlavě, je to ten primární úkol, proč se tam jede," uvedla Kousková.

Účast pod pěti kruhy považuje za vrchol, o kterém jako sportovkyně vždy snila. "Byť v mých úplně dětských letech golf na olympiádě ještě nebyl a znovu se tam vrátil až od Ria de Janeiro (2016). Pro mě bylo neuvěřitelné, když to oznámili, že můj dětský sen možná bude uskutečnitelný," řekla Kousková.

Hřiště, kde se olympijský turnaj bude konat, si přímo ještě nikdy nevyzkoušela. "Odlétáme už dnes právě proto, že jsem to hřiště ještě nehrála. Při mistrovství světa amatérů, které se tam hrálo, jsem už byla profesionálka. Takže si dáváme před tím olympijským turnajem dostatečný čas, abychom hřiště načetli, zanalyzovali ho ze všech koutů a dostatečně se připravili," uvedla Kousková.

Velkou roli může hrát počasí

Od soboty do pondělí se budou moci ženy připravovat společně s muži, pak se hřiště před začátkem turnaje uzavře a golfisté budou využívat tréninkové plochy. "Co jsem zatím stihla nastudovat, hřiště je spíš takové otevřené. Hodně velkou roli může hrát počasí a vítr, který může zamíchat startovním polem," přemítala Kousková.

Ve startovním poli bude mít krajanku Spilkovou, která byla už na předchozích dvou olympiádách. "To bude skvělé. Myslím, že si to s Klárou hodně užijeme. Povídala mi o svých zážitcích z minulých olympiád, o logistických věcech. Budeme si moct vzájemně pomoci, budeme tam, troufnu si říct, za jeden tým. Jsme tam primárně za Česko, takže budu ráda, když uspěje jakákoliv z nás. Pokud by byly dvě medaile, bylo by to úplně nejlepší," řekla s úsměvem.

Na hrách bude mít velmi zajímavého nosiče holí. Caddieho a manažera jí dělá bývalý fotbalista Jakub Mejzlík, který mohl v Paříži coby rozhodčí řídit zápasy v pozemním hokeji. Nakonec dal přednost tomu, že bude vypomáhat golfistce.

"Je to pro mě důležitá osoba. Máme spolu spoustu natrénováno, takže bude fajn, že tam bude se mnou. Je tam pro mě jako další hlas, nejen můj v hlavě. Jako člověk, který třeba poskytne nějakou rychlou analýzu, když já nejsem schopna si to v hlavě rychle nastavit," podotkla Kousková.

V minulém týdnu skončila na turnaji okruhu LET v Nizozemsku na děleném sedmém místě. "Tak nějak mimoděk se nám to docela daří načasovat. I ten poslední výsledek tomu napovídá. Bude záležet, abych byla co nejuvolněnější a nic si nepřipouštěla," uvedla Kousková.

Vedle golfu se věnuje i malování a možná si na něj najde čas také v Paříži. "Budu si s sebou brát nějaké věci a uvidíme, jestli na to bude čas. Třeba si sednu v olympijské vesnici a něco z toho vznikne," usmála se Kousková.

"Těším se celkově na tu atmosféru, na všechno. Chtěla bych se jít podívat na ostatní sporty. První volba je tenis, mám tam nějaké vodáky. Určitě bych také ráda viděla v akci (judistu) Lukáše Krpálka," dodala.