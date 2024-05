PGA Championship vedou Schauffele a Morikawa, Lowry se blýskl rekordem

Po třetím kole vede golfový major PGA Championship stále Xander Schauffele, k němuž se na dělené první místo dotáhl další Američan Collin Morikawa. V sobotu na hřišti Valhalla Golf Clubu v Lousville zazářil především Ir Shane Lowry, který zahrál 62 ran a vyrovnal rekordní výsledek v jednom kole na majorech.

V průběžném pořadí Lowry poskočil o 25 míst na čtvrtou příčku. Na vedoucí dvojici ztrácí dva údery. Třetí je Američan Sahith Theegala, který je na tom o jednu ránu lépe.

Lowry se stal teprve pátým golfistou, který zahrál na majoru kolo na 62 ran. Na 18. jamce mu těsně nevyšel putt do birdie, který by znamenal nový rekord 61 úderů.

"Jsem asi ten nejvíc zklamaný z 62 ran," řekl Lowry s úsměvem. "Věděl jsem, co je v sázce. Byla to moc slabá rána. Přečtené jsem to měl dobře," uvedl vítěz British Open z roku 2019.

V úvodní den turnaje zahrál 62 úderů také Schauffele. Před nimi to na majorech dokázali jen Španěl José María Olazábal, Američan Rickie Fowler a Jihoafričan Branden Grace.

Třetí kolo nevyšlo světové jedničce Scottiemu Schefflerovi, který zaznamenal 73 ran a propadl se ze čtvrté příčky o 20 míst. Americký hráč, kterého před druhým kolem odvedla policie v poutech kvůli nerespektování pokynů při tragické dopravní nehodě, poprvé po 42 kolech překročil par, a to o dva údery.

Scheffler v dubnu ovládl první major sezony Masters a z posledních pěti startů slavil čtyři vítězství.