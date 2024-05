První major v kariéře a rekordní skóre, Schauffele ovládl PGA Championship

Americký golfista Xander Schauffele vyhrál PGA Championship a ve třiceti letech získal svůj první titul z turnajů kategorie major. Olympijský vítěz z Tokia navíc obešel hřiště v klubu Valhalla v Louisville s výsledkem 21 ran pod par, což je rekordní skóre na majorech.

Schauffele zahrál v neděli na závěr turnaje kolo na 65 úderů a díky birdie na poslední jamce porazil o jednu ránu krajana Brysona DeChambeaua. "Fakt jsem nechtěl jít s Brysonem do play off, bylo by to hodně práce. Řekl jsem si, tohle je moje šance. A využil jsem ji," uvedl k závěru Schauffele, jenž za výhru inkasoval 3,33 milionu dolarů.

Díky triumfu, který si připsal při svém 28. startu na majoru, se navíc Schauffele posunul na životní druhé místo ve světovém žebříčku. "Když ten závěrečný putt skončil v jamce, bylo to pro mě docela emotivní. Přece jen už jsem delší dobu nic nevyhrál," uvedl rodák ze San Diega, jenž na osmé vítězství profesionální kariéry čekal od Scottish Open z července 2022.

DeChambeu se už připravoval na tříjamkové play off, ale porážku vzal v klidu. "Je skvělé vidět ho vyhrát. Nejen kvůli tomu, že to je úžasný člověk, ale také neuvěřitelný hráč, což ukazoval celý týden. Jsem za něj moc šťastný," uvedl vítěz US Open z roku 2020.

Sen o prvním norském vítězství na majoru si opět nesplnil Viktor Hovland, jenž po loňském druhém místě tentokrát skončil s odstupem tří ran za Schauffelem třetí.

Světová jednička Scottie Scheffler zakončil turnaj po turbulentním průběhu se 13 ranami pod par na děleném osmém místě. Vítěz dubnového Masters skončil v pátek před druhým kolem v policejní cele kvůli nerespektování pokynů při tragické dopravní nehodě. "Musím přiznat, že jsem dost unavený, a jediné, co mě zajímá, je to, jak se odsud co nejrychleji dostanu domů," řekl Scheffler, jemuž se před dvěma týdny narodil syn.

Rory McIlroy, jenž před deseti lety získal právě v klubu Valhalla svůj čtvrtý a dosud poslední titul na majorech, obsadil dělené dvanácté místo. Obhájce loňského prvenství Brooks Koepka, člen konkurenční série LIV, byl šestadvacátý.

