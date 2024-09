České házenkářky v druhém utkání porazily Island. Turnaj přinesl více plusů než minusů, řekl trenér

České házenkářky v závěrečném druhém utkání přípravného turnaje O štít města Chebu porazily Island 26:21 a po páteční úvodní porážce s Polskem si připsaly první vítězství v nové sezoně. Svěřenkyně norského trenéra Benta Dahla v souboji účastníků blížícího se mistrovství Evropy dominovaly, po změně stran vedly až o 10 branek a hostující tým v závěru pouze zkorigoval stav. Nejlepší českou střelkyní byla Natálie Kuxová (20) s pěti góly.

České reprezentantky naposledy prohrály s Islandem v listopadu 2011 a roli jasných favoritek potvrdily i nyní, přestože jim znovu scházely zraněné dvě největší opory - kapitánka Malá a střelkyně Jeřábková. Mezi tyčemi tentokrát dostala od úvodu šanci mladá gólmanka Wizurová a za první půli inkasovala jen osmkrát.

Po nervózním začátku se favorit od stavu 5:5 chytil a sérií čtyř branek odskočil do vedení 11:6. Do přestávky zvýšil náskok na šest gólů. I po změně stran Češky zpočátku pokračovaly v dominantním výkonu a po trefě Cholevové si vytvořily už dvouciferné vedení. Podobně jako v pátek proti Polsku ale neudržely po celých 60 minut nasazené tempo a severský soupeř v závěru ztrátu o polovinu snížil.

"Co se týče technických chyb, bylo to podobné jako včera. Ale s čím jsem spokojen, to je obrana. Pokračovali jsme v tom, co jsme začali včera. Klíčový faktor vítězství byla obrana a brankářky, v útoku nám ještě vše nevycházelo podle představ, tam máme co zlepšovat," řekl v nahrávce pro média Dahl.

Národní tým obsadil v jubilejním 50. ročníku turnaje druhé místo za Polskem, které vedle pátečního vítězství ve čtvrtek rozdrtilo Island o 11 branek. Dahlovy svěřenkyně se k další přípravě před mistrovstvím Evropy sejdou na konci října.

"Hráli jsme bez dvou opor, jsem extrémně spokojený s tím, co jsem viděl od mladých hráček. Byl to pro nás dobrý test. To, na čem jsme v týdnu na kempu pracovali, jsme se snažili přenést do utkání. Turnaj přinesl více plusů než minusů," dodal třiapadesátiletý trenér.