Olympijské taháky, neděle 11. srpna: Poslední zápas ikonického obra, v maratonu o hattrick

Olympijské hry v Paříži končí a v poslední den se bude rozdělovat ještě 13 sad medailí. Poprvé v historii zakončí program atletických disciplín maraton žen a Sifan Hassanová (31) se pokusí o unikátní medailový hattrick. Přijde i čas loučení ikonického dánského házenkářského obra Mikkela Hansena (36) a nakonec se francouzské basketbalistky pokusí ukončit neporazitelnost výběru USA. A večer přijde čas na předání štafety další letní olympiádě, která se v roce 2028 uskuteční v Los Angeles.

Atletika

Maraton, ženy

08:00, Paříž

Bývalo tradicí, že olympijské hry uzavíral maratonský běh mužů. Ženský závod na 42 125 metrů se poprvé na svátku pod pěti kruhy obejvil až v roce 1984 v Los Angeles, neboť nebyl považován za bezpečný. Letos přichází novinka. Právě ženám se dostává té cti, uzavřít atletickou část olympiády. Organizátoři tím chtějí dát symbolicky najevo rovnoprávnost mezi pohlavími, což dokumentuje i rovnováha v počtu účastníků celého sportovního svátku.

Světový rekord vytvořila letos v dubnu v Londýně Peres Jepchirchirová a jeho hodnotu nastavila na čas 2:16:16. Největšími soupeřkami keňské běžkyně bude trio atletek z Etiopie. Na startu jsou Tigst Assefaová, Megertu Alemuová i Amane Shankulaová, které také letos dokázaly pokořit hranici 2 hodin a 17 minut.

Největší pozornost si ale zřejmě vysloužila Sifan Hassanová. V Egyptě narozená nizozemská vytrvalkyně už v Paříži na ovále dokázala získat bronzové medaile v bězích na pět tisíc i 10 tisíc metrů. Do třetice zkusí být úspěšná i v ulicích francouzské metropole. Zatímco nejkratší distanci běžela už v pondělí, závod na 10 kilometrů absolvovala jen necelé dva dny před startem maratonu.

Házená

Dánsko – Německo, finále ženy

13:30, Lille, Pierre Mauroy Stadium

Už před olympiádou oznámil, že to bude velké loučení. Ikonický dánský obr Mikkel Hansen se stal třikrát mistrem světa a olympijské zlato získal pro svou zemi už v Riu 2016. Pařížská olympiáda je pro něj posledním turnajem kariéry a je jistě šťastný, že s týmem došel až do finále. Dánové suverénním způsobem vyhráli základní skupinu, v play off ale dvakrát udolali své soupeře těsně o jeden gól (Švédsko 32:31 a Slovinsko 31:30).

Němci, kteří jsou druhými finalisty, hrají v Paříži nejlepší turnaj za dlouhá léta. V olympijském finále byli naposledy v roce 2004. Cestou k boji o zlato také německý tým prožil ve čtvrtfinále neuvěřitelný závěr, když minutu před koncem duelu s domácí Francií prohrával o dva góly. Pak ale přišlo snížení a senzační vyrovnání v poslední sekundě základní hrací doby. Prodloužení pak v euforii hrající Němci získali pro sebe.

Dánsko je favoritem, vyhrálo posledních pět vzájemných zápasů... Týmový výkon Němců i místo konání (fotbalový stadion v Lille), však mohou z boje o zlato udělat pořádné drama.

Basketbal

USA – Francie, finále ženy

15:30, Paříž, Bercy Arena

Basketbalový turnaj žen má jasného favorita. Američanky v Paříži usilují o 10. zlato v historii. Letošní turnaj zvládají svěřenkyně trenérky Lisy Thomaidisové suverénně, svědčí o tom i přesvědčivá výhra 85:69 v semifinále nad Austrálií. Daleko větší emoce přinesly zápasy domácí Francie, která právě s Austrálií v základní skupině prohrála a nakonec vydřela postup v semifinálovém duelu s Belgií, který se musel prodlužovat.

"Daleko raději mám takováto dramata, než když se každý den vyhrává o 30 bodů," glosovala postup do finále jedna z hlavních opor týmu Francie Gabby Williamsová. V americké Nevadě narozená basketbalistka, která v minulosti nastupovala v WNBA za Chicago i Seattle, povede Francii v boji proti své rodné zemi. Také vyzvala francouzské publikum k tomu, aby podpořilo domácí tým v souboji s "neporazitelnými". Američanky na svátku pod pěti kruhy kralují nepřetržitě od roku 1996 a vyhrály i poslední čtyři mistrovství světa.