Here we go! Jak se stal Fabrizio Romano nejuznávanějším fotbalovým novinářem

Vítejte ve světě zaručených zpráv. Tahle adresa je tou nejspolehlivější. Ne, kdepak, nejedná se o žádnou agenturu nebo renomovanou televizní stanici. Fotbaloví fanoušci míří úplně jinam. Jejich favoritem je třicetiletý Ital Fabrizio Romano a jeho twitterový účet. Co na něj napíše, to většinou platí. A informace má zpravidla nejrychlejší.

Here we go! Je to tady!

Tohle je přesně ten moment, kdy byste měli zbystřit. Právě se oznamuje velký přestup. Ta informace se zpravidla dostane na svět dřív, než ji o pár hodin nebo dnů později potvrdí samotné kluby. Fabrizio Romano už ale ví, že je hotovo. Spekulace má potvrzené od svých zdrojů, kterými jsou sami agenti, zástupci klubů a někdy i samotní hráči. Jsou to kontakty, které si vybudoval za 14 let velmi atraktivní, ale zatraceně tvrdé práce.

Here we go! To je hláška, která se stala ochrannou známkou chlapce, jenž propadl fotbalu a který o nejpopulárnějším sportu začal psát už ve svých 16 letech.

Celý jeho příběh pořádně odstartoval až o tři roky později. Jako elév se dostal do kontaktu s agentem Maura Icardiho, který byl v té době členem akademie La Masia v Barceloně. A pak ještě coby teenager, který se zatím seznamoval s Twitterem, do světa poslal zprávu, že se argentinský talent bude stěhovat do Sampdorie Janov. O půl roku později se prý přestup i díky jeho příspěvku uskutečnil.

Zdroje zůstanou tajné

První dobrý kontakt byl na světě. Když pak Icardi o dva roky později přestupoval do Interu Milán, byl Fabrizio Romano prvním, kdo to hlásil světu. "Jen jsem se agentovi připomněl, že jsem mu před časem pomohl a teď je řada na něm, aby on pomohl mně," vzpomínal italský novinář loni pro New York Times.

Twitterový účet mladíka z Neapole se postupně začal plnit nejrůznějšími informacemi, které měly mnohdy punc exkluzivity. Bylo to hlavně díky tomu, že byl pomocníkem respektovaného reportéra italské redakce Sky Sports Gialnluky Di Marzia. "Je to mimořádný novinář, od kterého jsem se všechno naučil," přiznává Romano. Sám si pak začal budovat síť kontaktů.

Pokud se budete ale ptát na to, kdo mu informace dodává, narazíte. "Pozitivní vztahy s agenty, sportovními řediteli klubů, ale i dalšími zdroji jsou velmi důležité a nemůžu je jmenovat. Všechno je založené na vzájemné důvěře," vyprávěl čerstvý třicátník. Pro budování jeho kariéry ale prý byla neméně důležitá také jeho rodina a hlavně maminka Susanna. "Vždycky mi nechala volnost, mohl jsem si jít za svými sny, i když to bylo často šílené riziko."

Legendy vždy potěší

Ač se může zdát, že Romano je dnes neohroženým vládcem fotbalového Twitteru, i on si uvědomuje, že některé horké novinky jsou i pro něj jako z jiné galaxie. "Když jsem před dvěma lety oznamoval, že Zidane opouští Real Madrid, byla to naprostá exkluzivita a já se opravdu zastavil a začal jsem volal kamarádům. Sakra, jsem první na světě, kdo informuje o Realu a legendě jako je Zidane!" vzpomíná na tweet, který si vysloužil 150 tisíc lajků, 25 tisíc retweetů a 14 tisíc komentářů.

Pak jsou i jiné silné zprávy. "Dostal jsem se k informaci o tom, že Lorenzo Insigne odejde do Toronta. Víte, jsem z Neapole a Insigne je v tom městě legenda. I pro mě byl idolem. A najednou jsem jeho přestup oznamoval videem, které pak sdílelo Toronto na svém účtu," vyznal se.

Romano dokázal vybudovat svou mediální sportovní značku, která produkuje vlastní obsah na platformách sociálních sítí. Není to jen Twitter, kde ho sleduje bezmála 16 milionů lidí, má i svůj youtube kanál, kde jeho podcast odebírají téměř dva miliony fanoušků a osmnáctimilionový Instagram. Díky jeho renomé i odbornosti ho oslovují prestižní mediální adresy. Kromě rodné italštiny umí také portugalsky, anglicky a španělsky. Je dopisovatelem britského Guardianu i spolupracovníkem americké CBS Sports.

Když loni přebíral v Dubaji cenu pro nejlepšího sportovního novináře od ikonického trenéra Fabia Capella, pochopil, že má opravdu respekt všech po celém světě. Zároveň se také omlouval svým blízkým za to, že je často duchem úplně někde jinde, než by měl být. "Snad všichni mí úžasní přátelé chápou můj pohled na telefon 24 hodin denně a 7 dnů v týdnu, i když třeba večeříme. Protože každá zpráva, každý hovor, to není jen fotbal nebo práce. Je to můj život…"

Sám také ví, že se stal součástí soukolí, ze kterého se špatně vystupuje. "Ať vydáte jakoukoliv zprávu a budete se nad ní rozplývat, za pět minut už pro vás neexistuje. Kdokoli zastaví, je na přestupovém trhu ztracený."

