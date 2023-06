Suchopárek: Šampionát pro nás nekončí, zápas s Anglií musí hráče motivovat

ME do 21 let

Trenér Jan Suchopárek (53) si nemyslí, že by pro české fotbalisty do 21 let po úvodní prohře 0:2 s Anglií mistrovství Evropy skončilo. Díky tomu, že jeho svěřenci předvedli proti favoritovi slušný výkon, je přesvědčen, že hráče musí zápas naopak motivovat do další práce.

Lvíčata se v neděli utkají s Německem, které proti Izraeli neproměnilo dvě penalty, nevyužilo poločas trvající přesilovku a jen remizovalo 1:1. Skupinu Češi zakončí příští středu s Izraelem.

"Šampionát pro nás určitě nekončí a věřím, že v dalších zápasech branky vstřelíme. První poločas ukázal, že připravenost hráčů je dobrá, ale rozhodují vstřelené branky. A ty jsme nedali," citoval Suchopárka web FAČR.

Statistiky zápasu Opta by Stats Perform

Češi si v úvodním dějství vytvořili několik šancí, žádnou však neproměnili. Tu největší zahodil při samostatném úniku Vasil Kušej.

"Hráče takový zápas musí motivovat, protože si dokázali, především v prvním poločase, že jednoho z favoritů celého turnaje dokázali potrápit a vytvořit si daleko větší příležitosti než v předchozích dvou vzájemných zápasech dohromady. Ale branky patří k fotbalu a rozhodují. My jsme je nedali, ale v dalších dvou zápasech je dáme a uvidíme, jak se to vyvrbí," uvedl vicemistr Evropy z roku 1996.

Anglie vstřelila oba góly po změně stran a Lvíčata zdolala počtvrté za sebou. Dvakrát proti nim uspěla i v kvalifikaci.

"Bohužel na začátku druhého poločasu, stejně jako v posledním utkání proti Anglii, jsme inkasovali. Ta branka výrazně změnila průběh utkání. Naše aktivita tím utrpěla, navíc jsme nedokázali zužitkovat ani tu jedinou příležitost ve druhém poločase," zmínil Suchopárek hlavičku Kryštofa Daňka.