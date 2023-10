Slovan Bratislava v české extralize? Máme o to zájem, potvrdil spolumajitel klubu

Vedení Slovanu Bratislava se netají ambicí přesunout klub do české extraligy. Podle člena představenstva Pavla Hofstädtera by ale nejúspěšnější slovenský klub zároveň zůstal v domácí lize, přičemž v obou soutěžích by měl dva plnohodnotné týmy. "Pokud bychom měli jít do české extraligy, museli bychom nejprve ovládnout tu slovenskou," řekl spolumajitel Slovanu v klubovém podcastu.

Slovan předtím, než se v roce 2019 vrátil do slovenské extraligy, odehrál sedm sezon v KHL. Od té doby se několikrát objevily spekulace o zájmu klubu zamířit do české extraligy nebo mezinárodní IceHL. Podle Hofstädtera je dlouhodobou vizí pokračování v Česku.

"Chceme být nejsilnější na Slovensku, abychom jednou mohli bojovat v české extralize. V minulosti nám bylo vyčítáno, že se Slovan chce zase sbalit a odejít ze Slovenska, ale tak to není. Stále říkáme, že by Slovan zůstal i ve slovenské extralize," prozradil Hofstädter a zdůraznil, že tým, který by hrál slovenskou ligu, by měl mít dostatečnou kvalitu, aby mohl bojovat o nejvyšší příčky.

"Vždy to bude Slovan. Slovan nikdy neudělá ostudu své značce a rád by hrál vysoko ve slovenské lize i po odchodu do české ligy. Určitě by to byly dva pomyslné A týmy na kvalitativně vysoké úrovni. Všechno chce svůj čas," řekl Hofstädter.

Slovan v současné době neprožívá ideální období. Sezona 2022/2023, v níž obhajoval mistrovský titul, pro něj skončila ve čtvrtfinále play off a v základní skupině Ligy mistrů bez zisku jediného bodu. Vstup do aktuálního ročníku 2023/2024 se mu rovněž nevydařil, když prohrál čtyři z úvodních šesti zápasů.

Jako první navíc klub z hlavního města změnil trenéra, když Jana Pardavého nahradil Vladimír Růžička. Ke změně došlo i na pozici sportovního manažera, kde Otu Haščáka nahradil Čech Rostislav Dočekal.