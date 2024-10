Kouč mistrů světa Rulík: S Červenkou jsem mluvil, máme do sezony plány. Nechte se překvapit

Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík (59) má za sebou nominaci na úvodní turnaj seriálu Euro Hockey Tour v sezoně, do níž půjde český tým v roli úřadujících mistrů světa. Do práce se ponořil už po polovině srpna a potěšil ho zájem hráčů o reprezentaci. Vysvětlil také, proč v týmu chybí například kapitán šampionů z Prahy Roman Červenka (38).

Nominace na Karjalu odpovídá jeho představám. "Když jsem dělal finální část, bylo pět zápasů do přestávky. Včera se hrálo, ještě je před námi víkend, to jsou pořád dvě kola. Už loni se stalo, že došlo ke zranění hráčů během zápasů a museli jsme tým trošku obměnit. Máme na jednotlivé pozice samozřejmě připravené další hráče, které bychom oslovili, kdyby došlo k nějakým zdravotním komplikacím. Všichni, které jsem oslovil, jednoznačně chtějí reprezentovat," ocenil Rulík.

To pro něho byla zpráva, která mu udělala radost. "Nikdo neřekl, že se mu to nehodí. Ze strany hráčů je obrovský zájem reprezentovat. Z těch, co jsem chtěl, všichni souhlasili a nebyl jediný problém s nominací," pochvaloval si. Ve výběru na Karjalu je šest z týmu mistrů světa, například zkušení útočníci Roman Červenka a Ondřej Kaše však scházejí.

Rulík komunikuje se všemi hráči, kteří byli na MS součástí týmu. "Mám s nimi určitý plán do sezony, který jsem jim sdělil. A oni souhlasili. Nebudu teď prozrazovat své plány, jenom řeknu, že i s Romanem jsem mluvil a máme to připravené do sezony. Je dlouhá, klubové povinnosti jsou pro kluky v tuhle chvíli jednoznačně prioritou. Všechno závisí na zdraví a na formě. Hráči musejí mít formu, to je jasné, ale určitý plán je. Nechte se překvapit," řekl Rulík.

Připustil, že se mu o poznání hůř shánějí obránci než útočníci. "U útočníků máme výběr větší, ovšem má to všechno svůj vývoj a myšlenku. Je to složitější. Třeba bodování není úplně zásadní. Teď jsem nenominoval nejproduktivnějšího hráče extraligy (Jindřicha Abdula). Samozřejmě ho sleduju, vím o něm a sledoval jsem ho už loni v Litvínově. Letos vystřelil, má dva spoluhráče cizince, nehraje s českými spoluhráči. Uvidíme, jaký to bude mít další vývoj," podotkl Rulík.

Ujistil, že pokud si hráč formu udrží a bude naplňovat to, co trenéři potřebují, má dveře otevřené. "Teď je to ale tak, že počkáme. Bodování není celkově vzato úplně prvek pro hlavní rozhodnutí. Těch věcí musí být víc. Když se ale hráči daří ještě k tomu bodově, je to jen dobře. Musí ale především zapadnout do filozofie, kterou máme jednoznačnou. Je to pět, šest bodů, co je třeba splňovat. Pokud se tomu hráč trošku přibližuje a má z šesti pět, má velkou šanci se tam dostat."

Prověření hráčů v zápasech se Švédy, Finy či Švýcary považuje za zásadní. "Často se v minulosti stávalo, že v extralize hráč zářil, ale na mezinárodní scéně až takovou formu neprojevil. Rádi bychom ty turnaje maximálně využili, abychom si udělali obrázek o tom, pro koho se potom rozhodovat před mistrovstvím světa, které je jednoznačným vrcholem sezony," vysvětlil Rulík.

Rulíka těší, že poté, co potvrdil setrvání u mužstva i asistent Marek Židlický, bude trenérský štáb pracovat ve stejné podobě. "Nejen pro mě, ale pro celý realizák to byla skvělá zpráva. Jsme strašně rádi. Chemie v realizáku je skvělá. Marek je pro mě na úplně stejné úrovni jako jsem já. A ostatní členové taky. Bylo by to pro mě bolestné, kdyby nepokračoval," uvedl Rulík, s nímž budou dál na střídačce vedle Židlického Jiří Kalous, Tomáš Plekanec a Ondřej Pavelec.

Sil stihl Rulík přes léto nabrat dostatečně. "Začal jsem v srpnu zase přemýšlet o nové sezoně. Nejsem odpočinkový typ, odpočívat mě nebaví. Náplň mám, co se týče hokeje. A jsem za ni rád," dodal.