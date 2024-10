Petr Sýkora: Zadinův odchod nás překvapil, ale chápeme ho. Nástupce nechceme uspěchat

Rozhodnutí Marka Zadiny odstoupit z funkce hlavního trenéra hokejistů Pardubic překvapilo i vedení klubu. Přiznal to sportovní ředitel Dynama Petr Sýkora po utkání Ligy mistrů proti Lahti, v němž tým vedl sportovní manažer prvoligového B-týmu Václav Baďouček. Jméno nového hlavního kouče podle vyjádření Sýkory neoznámí Východočeši hned ve čtvrtek, nechtějí vše řešit horkou jehlou.

"Ještě si musíme zanalyzovat, proč v úterý večer padlo nějaké rozhodnutí, které jsme respektovali. Sami si na to uděláme názor, a i když vše chápeme, tak se k tomu potřebujeme nějak postavit," řekl Sýkora po porážce s Lahti 2:3.

Zadina v prohlášení uvedl, že si uvědomuje, že hra týmu na začátku sezony nebyla ideální a že věří, že jeho odchod tým oprostí od tlaku, pod kterým byl. "Překvapilo nás to, na druhou stranu chápeme důvody, proč to tak je. Ale je ještě dost brzo, sami si to potřebujeme vyhodnotit," zopakoval Sýkora.

Po Zadinově odchodu u týmu zůstali jeho asistenti Vít Černohous a Václav Kočí. "Nemám názor, že bychom měli nezkušený realizační tým. My za lidmi z týmu stojíme, jsou to kvalitní trenéři. A Marek Zadina je jeden z lepších trenérů v extralize, pro Pardubice odvedl ohromný kus práce. Toho si vážíme a věříme, že třeba v budoucnu se naše cesty opět potkají. Je to kvalitní trenér," prohlásil Sýkora.

Proto, že Pardubice hrály již dnes zápas Ligy mistrů, rozšířil realizační tým Václav Baďouček. "Je to kvalitní trenér, kterého máme v organizaci. Má toho spoustu odtrénováno. Myslím, že tým uklidní. Dnes jsme odehráli výborný zápas, soupeře jsme přestříleli, měli tlak, ale nedali góly. Dá nám klid, abychom se rozhodli správně a dali realizační tým dohromady," řekl Sýkora.

O novém hlavním kouči Dynamo nyní jedná. "Chceme to udělat s rozvahou, musí to být někdo, kdo nám zapadne do konceptu. Možností je více. Určitě to není tak jednoduché, že to uděláme horkou jehlou a bude to zítra. Řešíme spoustu variant už dlouhodobě. Už když jsem přicházel k A-týmu, tak jsme řešili posílení realizačního týmu," dodal Sýkora, který nastoupil do pozice sportovního ředitele před sezonou.