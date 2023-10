Po průběhu jsme rádi za bod. Gól v prodloužení? V Česku to takhle nejde,  myslí si Říčka

Pardubičtí hokejisté přes obrat z 0:1 na 2:1 v úterním utkání Ligy mistrů v Ženevě vyválčili nakonec po prohře 2:3 v prodloužení jen bod. I za něj ale byli rádi, jak uvedl v rozhovoru na klubovém webu útočník Robert Říčka (34). Východočechy přiblížil jistotě postupu do vyřazovacích bojů.

"První třetina byla z naší strany dobrá, ve druhé nás Ženeva dostala pod tlak a měli tam nějaké šance, ve třetí si ale myslím, že jsme se vrátili k té naší dobré hře. Zápas skončil (v základní době) remízou. V prodloužení padl gól, když tam Ženeva přestřídala a rozhodčí to uznal. Je to škoda, ale po tom průběhu jsme rádi i za ten bod," prohlásil Říčka.

Během druhé třetiny tým Servette hosty jasně přestřílel a na střely mezi tyčky vyhrál jasně 12:4. A tuto převahu proměnil po bezbrankové první třetině i ve vedoucí gól. "Těžko říct, čím to bylo. Dobře se drželi na puku v útočném pásmu, my jsme tam toho moc neměli a nám se držet v pásmu soupeře právě moc nedařilo. Žádné velké šance a tlak jsme si nevytvořili ani při přesilovce," konstatoval Říčka.

Ve třetí třetině přišel rychlý obrat, na němž se zkušený útočník osobně podílel. "Trenéři do toho chtěli trošku sáhnout a dát týmu impulz. Jsem rád, že jsem k tomu přispěl gólem na 1:1, pak nás Kousi (Robert Kousal) poslal do vedení. Je jen škoda, že se nám to nepodařilo udržet," litoval Říčka, jenž se prosadil v polovině 43. minuty.

Rozhodující gól padl po fintě se střídáním, a když sudí gól uznali, na pardubické střídačce bylo patrné velké rozčarování. "Mám pocit, že v Česku už to takhle nejde, aby hráč vylezl jedněma dvířkama a druhýma naskočil jiný hráč, co ujede do brejku, rozhodčí nás na to loni upozorňovali, že tohle už neplatí. Kvůli tomu jsme i protestovali, ale tady to uznali, tak to byl asi regulérní gól," podotkl Říčka.

Pardubičtí věří, že cestování se na nich nijak nepodepíše. "Je to trochu něco jiného, když se letí, ale ten let trvá jen něco málo přes hodinu. Je to určitě pohodlnější cesta než do Třince či Karlových Varů," řekl Říčka.