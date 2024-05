Čtyři střely, tři góly. Střídání? To je v režii trenérů, ale přijal bych to, říká Mrázek

Pro brankáře Petra Mrázka (32) začalo mistrovství světa ostrou akcí v sobotním utkání s Norskem (6:3). A zatímco jeho kolega Lukáš Dostál (23) v pátečním duelu s Finskem vychytal čisté konto, gólman Chicaga prožil při svém prvním startu na turnaji těžké chvíle. Inkasoval třikrát z prvních tří střel a nakonec zapsal jen osm úspěšných zákroků.

"Těžká první třetina. Na člověka toho moc nejde. Tam jsem kluky moc nepodržel, ale myslím si, že mentálně jsem zůstal v těch momentech silný. Hlavně ve druhé třetině jsme ubránili pět na tři, potom už to bylo v našich rolích," řekl Mrázek po druhém českém vítězství na turnaji. Ostravský rodák připustil, že je zvyklý na inkasované góly vůbec nemyslet. "Tak jako každý zápas v kariéře. Je třeba to hodit za hlavu a jít dál," dodal gólman.

Zpětně si ale vyčítal první dva góly. To, když ho v 7. minutě překonal skrytou střelou osmnáctiletý talent Stian Solberg a v čase 12:10 Norové udeřili ve vlastním oslabení a po přečíslení skóroval Noah Steen. "Při prvním jsem ztratil puk a při tom nájezdu jsem měl zůstat na nohou a jenom si ho vybruslit. Prostě jsem šel strašně rychle dolů a šlo mi to od betonu do brány. Tam jsem klukům moc nepomohl. Na druhou stranu je to turnaj, hraje se na vítězství a jedeme dál," podotkl Mrázek.

V Chicagu je zvyklý mít za zápas spoustu zákroků, proti Norům měl v druhé třetině jen jeden. "Je to něco nového, co se moc často nestává. Teď dva zápasy. V Brně se Švédy a dneska fakt jeden nebo dva zákroky za třetinu. Jenom musí být člověk v bráně připravený na cokoliv a soustředit se na každý odraz a každý puk," vyprávěl Mrázek. Byl rád že se duel se střeleckou převahu 48:11 pro Čechy podařilo otočit.

Po rychle inkasovaných gólech českému brankáři pomohly zásahy na konci první třetiny. "Na lapačku střela z kruhu a potom Zuccarello na vyrážečku. Samozřejmě když člověk dostane z nějakých pěti střel první tři góly, tak potom jakýkoliv zákrok je dobrý. Určitě pomohly tyhle dva a potom ve druhé třetině jeden zákrok v pět na tři," popsal Mrázek.

Ani po třetí inkasované brance Mrázka nicméně nenapadlo koukat na střídačku, jestli dojde ke změně. "Já se soustředím na to, abych tyhle góly hodil za sebe a soustředil se na zápas, takže vůbec. To není v mé režii, jak by rozhodli trenéři, to bych přijal. Občas se to stává, je to v hokeji normální," konstatoval Mrázek, který také ocenil jubilanta Romana Červenku, jenž ozdobil svůj 200. zápas v reprezentaci dvěma góly: "Výborně hrál. Víme, proč má céčko na dresu..."