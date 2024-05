První zatěžkávací zkouška odolnosti. Právě pro tyhle momenty jsem vybíral tým, těšilo kouče

Obzvlášť po pátečním vítězství a jiskřivé hře proti Finům kdekdo od hokejové reprezentace očekával jistý přísun tří bodů v zápase s Nory. Jaké však bylo překvapení, když v první třetině duelu mistrovství světa Češi prohrávali 1:3. Národní tým se však dokázal s nepříznivě se vyvíjejícím vývojem duelu vypořádat. Pěti góly otočil skóre a s pěti body vede tabulku skupiny A.

Kouč Radim Rulík dal už svou nominací na šampionát plné zkušených třicátníků jasně najevo, že vybírá ostřílené vojáky pro psychicky těžké bitvy. Jít na led s vědomím, že se neočekává nic jiného než vítězství, není pro každého. A když v plné hale před 17 tisíci krajany zničehonic prohráváte s outsiderem 1:3, je to o to horší.

Může přijít blok, ruce začnou brnět nervozitou. Tak přesně tohle se Čechům nestalo. "Všichni věřili, že máme na to, abychom zápas otočili. Myslím, že mužstvo ukázalo morálku, charakter a věřilo tomu, že se s tím dá ještě něco udělat. A nakonec se to podařilo," těšilo Rulíka.

Ještě jedna věc mohla Čechům zalomcovat s psychikou. Gólman Petr Mrázek, který naskočil poprvé na turnaji, na začátku pustil tři ze čtyř střel. Nevábný začátek… "V těch chvílích jsem kluky moc nepodržel," ulevil si. Dodal však, že navzdory tomu zůstal v mentálně silný.

Trenéři se za něj postavili, o jeho střídání neuvažovali. "Jsou různé postupy, jak to řešit. V tu chvíli jsme dali Petrovi důvěru, neviděli jsme kritickou situaci jako vinu gólmana, nýbrž spíš v naší hře," řekl Rulík. Tým zklidnil gól kapitána Romana Červenky na 2:3 i přestávka. Po ní si snáz poradil s další překážkou v podobě oslabení tří proti pěti. "Bylo klíčové, že jsme v něm neinkasovali. Kdyby Norové znovu odskočili, bylo by to podle mě daleko horší," soudil kouč.

Načež se strhl český uragán, ve druhé třetině podrobili domácí soupeře kanonádě 21 střel na branku proti jedné norské! "Naše převaha byla markantní, měli jsme tlak. Jenže většinu pokusů Norové zblokovali, nebylo to jednoduché. Navíc to byl houževnatý, hodně silový soupeř u mantinelů, to vedení mu nahrávalo," podotkl Rulík.

Statistiky utkání. Enetpulse

Pak se ovšem nadechl k velkému sólu karlovarský útočník Ondřej Beránek. A své sólo přes půl hřiště zakončil svým premiérovým gólem na mistrovství světa. "Bylo to strašně těžké. Prohrávali jsme 1:3, bušili jsme do toho jak hluší do vrat… Týmovou hrou a pokorou jsme se však vrátili do zápasu a nakonec z něj vyšli vítězně," komentoval obrat.

A také z něj vyšli posíleni o zjištění, že se tým nerozloží, když věci nejdou podle jeho plánu. "Byl to první těžký moment, asi jich bude víc. Když jsme vybírali tým pro šampionát, právě na tohle jsme nahlíželi. Proto jsme rádi, že jsme první test zvládli. Ale až další zápasy ukážou, jak to doopravdy je," zůstal opatrný Rulík.