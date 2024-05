Další hvězda na MS, Švýcarsko posílí útočník Fiala. Stihne už zápas proti Česku?

Fiala míří na MS do Česka.

Na hokejové mistrovství světa nakonec dorazí i švýcarský útočník Kevin Fiala z Los Angeles. Sedmadvacetiletý hráč měl původně šampionát v Praze vynechat kvůli narození potomka, kterého ale jeho manželka Jessica přivedla na svět dříve, než se čekalo. Podle listu Blick se Fiala připojí k mužstvu kouče Patricka Fischera v pondělí, kdy se Švýcaři večer utkají ve třetím zápase skupiny A s českou reprezentací.

"Stát se poprvé otcem bylo neuvěřitelně krásné. Dcerka se narodila dřív, než byl termín, takže můžu odjet na mistrovství světa," řekl Fiala. Ve Fischerově výběru bude sedmou posilou z NHL.

"Chtěl bych poděkovat své ženě Jessice, která mi to umožnila a která mě v tom po celou dobu podporovala. Není to samozřejmost a já si toho opravdu vážím. Moc se těším na tým a turnaj v České republice," prohlásil útočník Los Angeles, které vypadlo v prvním kole play off NHL s Edmontonem.

Fiala má za sebou devátou sezonu v NHL. V 82 zápasech základní části nasbíral 29 gólů a 44 asistencí. V play off měl v pěti utkáních bilanci 1+1. Se Švýcarskem získal stříbro na mistrovství světa v roce 2018.

Přehled utkání Švýcarsko – Česko (20:20)