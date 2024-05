Růžička, Jágr… Večer, kdy se fenomén Červenka vyrovnal legendám a ony mu tleskaly

Spoluhráči mu na rozcvičce před duelem s Norskem uznale zaklepali hokejkami o led, v kabině mu pak pogratulovali k jubilejnímu 200. zápasu za reprezentaci. A on je vzápětí dvěma trefami a výborným výkonem pomohl vyvést z úvodní těžké zkoušky na domácím šampionátu. Jako správný kapitán. Jako nestárnoucí tvůrce hry. Roman Červenka (38) ukázal, jak moc je pro tým důležitý.

Už v prvním utkání Česko namířil za výhrou, když se proti Finům prosadil v nájezdech. V sobotu večer zamířil do stejné branky dvakrát. A posunul se zase výš historickými tabulkami. Shodou okolností vyrovnal legendy a své hokejové vzory. Zápasem číslo 200 v národním týmu se totiž dotáhl na svého osudového kouče Vladimíra Růžičku, který jich má stejně.

Sestřih utkání Norsko – Česko. Livesport

Růžička jej vedl dlouhá léta především ve Slavii, uvedl jej do extraligy, v roce 2009 mu dal šanci poprvé i na mistrovství světa. Od té doby Červenka odehrál na šampionátu 82 zápasů a nasbíral 68 bodů. Podle neoficiálních statistik to v historickém bodování turnaje stačí na 33. místo, nejblíž z Čechů má před sebou Jaromíra Jágra (75).

A právě svého velkého učitele a někdejšího parťáka z Omsku i národního týmu v sobotu dohnal reprezentační trefou číslo 55. Však mu Jágr tleskal přímo v hledišti. Hlavně za první krásný gól, když si jeho nástupce v roli tahouna národního celku vyjel zpoza branky s bekem na zádech a pak z otočky vymetl horní roh norské branky. Také spoluhráči na Červenku pěli slova chvály. "Fenomén českého hokeje," prohlásil o něm vzletně střelec vítězného gólu utkání Matěj Stránský.

A sám jubilant? Zachoval svou obvyklou pokoru i nadhled. "Já bych to nepřeháněl," pousmál se. Pro své o generaci mladší spoluhráče je přitom často vzorem. "Pamatuju si ho ještě, když jsem byl jako malý kluk na Slavii, hrozně se mi tam líbil. Je krásné, že si s ním teď můžu zahrát. Když bych řekl, že je to jedna z legend českého hokeje, asi to nebude nic proti ničemu. Jsme rádi, že se od něj můžeme něco naučit," vykládal Lukáš Sedlák, který nyní s Červenkou nastupuje v jednom útoku a proti Norům mu přihrál na gól, jenž nastartoval velký obrat z 1:3 na konečných 6:3.

Sám český kapitán měl jiné idoly. "Vyrůstal jsem, když generace Davida Výborného vyhrávala zlaté medaile a byla pro mě velká motivace si za nároďák vůbec někdy zahrát. Ti kluci pro mě byli důležitým motorem, abych se dostal tam, kde jsem. Že ale jednou budu mít tolik zápasů, o tom jsem ani nesnil," vyznal se.

Právě Výborný drží maximum v počtu startů za samostatný český národní tým (219, celkové pak Jiří Holík ještě o 100 víc). "Myslím, že mě Červus překoná. A hned o několik," tipoval Výborný před sobotním zápasem, na nějž svaz pozval plejádu legend z minulosti. Ty tak přímo na vlastní oči sledovaly příštího člena této vybrané společnosti…