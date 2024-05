Den D je tady. Český hokej se chystá na další bitvu s USA, zahraje si o medaile?

Před českými hokejisty je na domácím mistrovství světa den D. Ve čtvrtečním čtvrtfinále v Praze nastoupí proti výběru Spojených států amerických. V cestě do závěrečných bojů o medaile tak národnímu týmu stojí stejný soupeř, který Čechům před rokem vystavil stopku ve stejné fázi turnaje. Zápas, který můžete sledovat živě na Livesport.cz, začne v O2 areně ve 20:20.

"Dopadlo to, jak to dopadlo. Nijak jsme nepřemýšleli o tom, koho bychom mohli dostat. Prostě na nás někdo vyšel a připravíme se na to. Bude to rychlý zápas, který bude podobný utkání s Kanadou," řekl asistent trenéra Tomáš Plekanec na adresu nejčastějšího čtvrtfinálového soupeře samostatné české reprezentace.

S Kanadou odehráli Češi v úterý na závěr skupiny skvělou bitvu, v níž podlehli 3:4 v prodloužení. "Američané rychle otáčejí puky, dobře bruslí, dobře hrají ve svém systému a všichni přesně vědí, co mají dělat. Bude to podobné a my se na to musíme dobře připravit," dodal Plekanec.

Preview Česko – USA. Livesport

Oba celky nastřádaly ve skupině 16 bodů. Zatímco Češi patří společně s Kanadou a Švédskem mezi trojici týmů, které bodovaly ve všech sedmi duelech turnaje, Američané v "béčku" v Ostravě začali dvěma prohrami ze tří úvodních startů. Podlehli Švédům (2:5), pak zdolali Němce (6:1) a následně prohráli 4:5 v prodloužení se Slováky. V dalších čtyřech zápasech už bodovali naplno s přesvědčivým skóre 25:5.

Ve čtvrtfinále je tým USA potřinácté za sebou, z toho sedmkrát postoupil do semifinále a vybojoval za tu dobu čtyři bronzy. Mezi nejlepší kvarteto se protlačili Američané na posledních třech šampionátech. Na zlato čekají od roku 1960.

"Bude to silný soupeř. Ale teď naposledy jsme se poměřili s Kanadou a myslím, že jsme odehráli dobrý zápas. Když předvedeme podobný výkon, určitě máme šanci postoupit," věří obránce David Špaček.

Tým kouče Johna Hynese zaujal na šampionátu vedle jiného tím, že nasadil do hry už čtyři gólmany. Turnaj začal v brankovišti Alex Lyon, ale zranil se. Mezi tyčkami se pak objevili Trey Augustine s Alexem Nedeljkovicem, naposledy s Lotyši však chytal místo Lyona dodatečně povolaný Charlie Lindgren.

Poslední vzájemné zápasy Česka a USA na MS. Livesport

Mezi hlavní lídry mužstva patří útočník Brady Tkachuk. Čtyřiadvacetiletý kapitán Američanů je s 13 body druhým nejproduktivnějším hráčem a se sedmi góly druhým nejlepším střelcem turnaje. S jeho bratrem Matthewem se nedávno v play off NHL popral David Pastrňák.

"Brady je lepší hokejista, je výborný, tvrdý. Ale ještě jsem neviděl, jak hraje tady na evropských hřištích. Je každopádně šikovný, velký a strašně fyzický, ale zároveň má hodně dovedností," ocenil bostonský kanonýr Pastrňák hráče Ottawy.

S Američany se Češi utkali loni ve čtvrtfinále a prohráli 0:3. V současném kádru českého mužstva je devět pamětníků. Soupeř pak skončil po těsné prohře s Lotyšskem v souboji o bronz čtvrtý. Naproti tomu v Tampere na MS 2022 je během turnaje dvakrát zdolali. Nejprve ve skupině (1:0), pak po velkém obratu i v boji o bronz (8:4). Pod finským koučem Karim Jalonenem tehdy tým ukončil desetileté čekání na medaili z velké akce.

"Ten poslední zápas o bronz mi okamžitě vyvstane v paměti, což je dobré pro psychiku. Těším se. Amerika je vždycky silná, ale my musíme hrát ofenzivní hokej, protože oni v obraně hrát nechtějí," podotkl Pastrňák, jenž se tehdy v bitvě o bronz zaskvěl hattrickem.

Highlights: Kanada – Česko Livesport

Ze vzájemných zápasů na ledě pražské O2 areny ale mají Češi na konfrontace s výběrem USA hořké vzpomínky. V roce 2004 podlehli 2:3 po nájezdech, přestože ještě ve druhé třetině vedli 2:0. V roce 2015 se soupeři střetli o třetí místo, zisk kovu slavili Američané po výsledku 3:0. "Je tady nějaká historie, ale je to úplně jiné mistrovství světa, jiné týmy, úplně jiná situace," zdůraznil Plekanec.

Přestože do duelu s Kanadou nastoupily posily z Bostonu Pastrňák s Pavlem Zachou v útočné formaci s kapitánem Romanem Červenkou, na dnešním trénink se představili s Ondřejem Palátem. "Nechceme to úplně rozsypat. Je tam spousta dobrých věcí. Je to spíš o tom, abychom měli varianty," vysvětlil Plekanec.

Semifinále jsou na programu v O2 areně v sobotu od 14:20 a 18:20 a Češi by nastoupili odpoledne. O medailistech se rozhodne o den později. Duel o 3. místo je na programu od 15:20 a finále od 20:20.

Předpokládaná sestava Česka

Dostál - Gudas, Krejčík, Rutta, Kempný, Kundrátek, Hájek, D. Špaček - Pastrňák, Zacha, Palát - O. Kaše, L. Sedlák, Červenka - Nečas, Kämpf, D. Kubalík - Flek, Tomášek, O. Beránek.