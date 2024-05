Je to speciální turnaj, užívá si MS v rodném Česku německý útočník Kahun. S Draisaitlem si napíše

Na mistrovství světa se poprvé představil až v roce 2016. Před devíti lety tak ještě v Praze a Ostravě chyběl, ale letos už si Dominik Kahun (28) splnil sen – představit se v dresu německého národního týmu na seniorském šampionátu v Česku. "Je to pro mě speciální, užívám si to," přiznává rodák z Plané u Mariánských Lázní v exkluzivním rozhovoru pro Livesport Zprávy.

Němci letos obhajují senzační stříbro z minulého roku, kdy ve čtvrtfinále v Rize vystavili stopku Švýcarům, po přejezdu do Tampere vyzráli také na Američany a až ve finále jejich jízdu stopli Kanaďané. Očekávání od fanoušků tak letos jsou vyšší než v minulých letech.

"Zpočátku jsme tlak od fanoušků cítili, ale řekli jsme si, že si jej nesmíme připouštět. Když turnaj začal, tak už takový nebyl. Všechno je v pořádku. Splnili jsme už náš první cíl, kterým byl postup do čtvrtfinále," prozrazuje 28letý Kahun.

Po debaklech se probudili

Němci vykročili do turnaje výhrou 6:4 nad Slovenskem, následovaly debakly 1:6 se Švédskem i Spojenými státy, ale v dalších třech duelech s Lotyšskem, Kazachstánem a Polskem už při skóre 20:5 potvrdili roli favorita a zajistili si postup mezi osmičku nejlepších.

"Po dvou šestkách jsme měli nějaké mítinky. Ale nenesly se v negativním duchu, spíš jsme se snažili přijít na to, proč jsme se takhle nechali rozebrat. Se Švédy nebyla žádná šance, hráli neskutečně. S Američany jsme nehráli náš nejlepší hokej. Ale probudili jsme se. Teď nás čeká ještě důležité utkání s Francií, abychom se dobře připravili na play off," líčí Kahun.

Český rodák vnímá, že je důležitou postavou německé reprezentace. Druhý nejcennější kov s ní získal nejen loni, ale i před šesti lety pod pěti kruhy v Pchjongčchangu. "Na mistrovstvích hraju už dlouho, byl jsem na dvou olympiádách. Vnímám, že už mám něco za sebou. Vždycky chci klukům pomoct vyhrávat," pokyvuje.

A co za německým vzestupem stojí? "To se dá říct docela lehce – je to tvrdá práce. A týmová hra, všichni makáme," má jasno Kahun, který s Mnichovem získal v německé DEL tři mistrovské tituly z let 2016 až 2018.

"Od té doby jsem německou soutěž nehrál, ale co jsem slyšel od kluků, nebo když se někdy koukám, tak se hodně zlepšila. Je kvalitnější, chodí do ní stále lepší hráči," těší Kahuna, jenž ale po návratu ze zámoří působí už tři sezony ve Švýcarsku, kde hájí barvy Bernu.

Tabulka skupiny B. Livesport

"Švýcarská liga má kvalitu jak blázen. Chodí tam i hráči z NHL. Škoda, že jsme s Bernem zase vypadli ve čtvrtfinále, měli jsme rozhodně na víc. Ale moc si užívám, že tam mohu hrát. S přítelkyní se nám ve Švýcarsku líbí, super země pro život," popisuje útočník, který v sezoně 2023/24 posbíral 51 bodů za 15 branek a 36 nahrávek.

Návrat z NHL? Chtěl jsem víc hrát

V letech 2018 až 2021 odehrál 186 utkání v NHL za Chicago, Pittsburgh, Buffalo a Edmonton. Nemrzí jej, že jich nepřidal víc? "Byla to moje volba, že jsem se vrátil do Evropy. Chtěl jsem víc hrát a mít lepší roli v týmu. Nevnímám to jako neúspěch. Zvládl jsem se prosadit, podával jsem dobré výkony, ale poslední rok už se mi moc nedařilo, proto jsem se tak rozhodl," hlásí s tím, že o návratu nepřemýšlí. "Stát se může všechno, ale moc s tím teď nepočítám. Jsem šťastný ve Švýcarsku."

V nejlepší hokejové lize světa si zahrál i s kamarádem a oporou Oilers Leonem Draisaitlem, stále jsou v kontaktu. "S posunem času je to trošku těžší, ale někdy si napíšeme. Patří k top hráčům na světě, dokazuje to každým rokem a teď i v play off," říká na adresu parťáka, se kterým dřív válel v mládežnických týmech Mannheimu.

Aktuálně si Kahun užívá mistrovství světa v rodném Česku. "Je to super, užívám si to. Pro mě speciální turnaj. Mám tady taky rodinu, už byli na dvou utkáních," zakončuje spokojeně útočník německého národního týmu.